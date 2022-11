La jueza Enma Benavides dio una entrevista exclusiva a Perú21 para contar su verdad. Dice que no liberó narcotraficantes a cambio de coimas, que su patrimonio está justificado y que las autoridades políticas usan su caso para atacar a su hermana, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La Fiscalía la investiga por liberar a procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas, tiene cuatro testimonios que afirman que el abogado Walter Mendoza acudía a los penales y se presentaba como un emisario de usted para liberarlos a cambio de sobornos. ¿Qué dice al respecto?

Soy jueza con 30 años de trabajo, tengo una conducta intachable. Tengo mis constancias de la Odecma y de la OCMA en las que se señala que jamás he tenido una denuncia, menos de corrupción (...) Esta es parte de una queja interpuesta por el condenado Hilario Rosales, un expolicía integrante de la red criminal La Gran Cruz del Norte, cuyos cargos son por entregar armas, sicariato, cobro de cupos, apoderamiento de tierras; el tribunal donde yo trabajaba le dictó prisión preventiva, luego de ello este mal policía presentó en dos oportunidades la cesación de la prisión, nunca le dimos porque era imposible darle libertad a este tipo de personas.

Vamos por partes. Usted mencionó que tiene un legajo limpio, pero acá veo (se le muestra el documento) que la OCMA la sancionó este año con una multa del 10% de su sueldo, por acto de omisión.

Mire, todas las sanciones que han existido fueron apeladas, hasta el momento ninguna ha sido ejecutada.

Registro de sanciones de la jueza Enma Benavides. (Fuente Ocma)

¿Por qué la multaron?

La verdad no recuerdo, pero no tengo sanciones.

Acá también veo que le impusieron una amonestación en abril del 2020.

Todos los jueces estamos sujetos a quejas y denuncias, como este es el caso. Lo que se necesita es esclarecer, la medida disciplinaria de la OCMA es una cosa y la investigación fiscal es otra. Puedo decirle que lo interpuesto por este quejoso (Hilario Rosales) a la OCMA ha sido archivado.

Usted menciona a Hilario Rosales, pero la Fiscalía también ha acreditado otros tres testimonios que van en la misma línea: que la sala que usted integraba podía liberarlos si pagan coimas entre US$100 mil y US$150 mil. No puede ser coincidencia.

Rosales es miembro de una organización criminal. Respecto a los otros testigos, ellos son condenados por la sala que yo integré, les impusimos 15, 18 y 16 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas. Esos señores nunca nos han dicho que nos han visto, en la secuencia de la investigación se ha hecho levantamiento de las comunicaciones y no se han encontrado llamadas (de nosotros los jueces) con los abogados y procesados.

Entrevista Jueza Enma Benavides

¿Usted conoce al abogado Walter Mendoza?

Los jueces ya hemos declarado a la Fiscalía que a ese señor nunca lo hemos visto.

¿Y conoce a la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga, a quien se la sindica de ser el brazo legal de usted y de redactar los borradores de las resoluciones que liberaban a los investigados?

A la señora Ana Luisa la hemos visto litigar una vez en la sala, nada más.

El tribunal que usted integraba liberó en 2015 a Carlos Gómez Herrera, alias ‘huevo’, y en 2017 este fue detenido en España acusado de encabezar una red de narcotraficantes. ¿Por qué lo excarcelaron?

Los tres miembros del tribunal, el presidente (Pablo) Ilave, la doctora (María Luisa) Apaza y yo estudiamos el expediente, viendo los medios probatorios decidimos por la libertad, y consideramos que estaba bien porque el fiscal retiró la acusación y toda la causa se archivó, no había nada contra ese señor colombiano (Carlos Gómez). Por lo tanto, nuestra resolución estuvo bien dada, es más, ni el fiscal ni el procurador apelaron. Nadie reclamó.

Según registros públicos, entre 2013 y 2018 usted adquirió inmuebles, cuyo valor sumado superan los 600 mil dólares, y compró un auto de US$21,900. De acuerdo a su propia declaración, su sueldo de jueza es de S/6,500, ¿cómo justifica esas posesiones?

Ingresé al Poder Judicial en 1994, y en ese momento yo tenía 13 inmuebles pero no eran casas ni departamentos, sino cocheras, áreas comunes, azoteas, y en el transcurso de estos 30 años he dispuesto de estos bienes, he vendido y comprado; y de los cuatro vehículos que tenía me quedé con uno, que fue el regalo de mi esposo (Porsche Cayene) por nuestra boda (...) ahora tengo menos inmuebles que cuando ingresé al Poder Judicial.

Hay un informe del procurador antiterrorismo Milko Ruiz en el que se detalla que el tribunal que usted integró dictó 13 sentencias, de las cuales 10 fueron absolutorias, y de estas últimas, 7 terminaron siendo anuladas por la Corte Suprema.

El procurador puede decir mil cosas porque es parte de un proceso, pero un juez no puede estar pensando cuántas sentencias terminan en condena y cuántas en absolución, aquí lo que mandan son las pruebas; no sé cuál es el raciocinio de ese procurador, ¿que un juez debe tener sentencias condenatorias para ser bueno?, lo que manda es que esté bien hecho el trabajo.

Firme. Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibe ataques del gobierno de Castillo. (Ministerio Público)

En una audiencia usted mencionó que había un “problema personal” entre su hermana y la exfiscal Bersabeth Revilla. Incluso dio a entender que por ese conflicto Revilla la investigaba a usted. ¿A qué se refería?

El fiscal que presentó el caso dijo que no había peligro procesal ni obstrucción, era una contradicción, entonces dije que esto era problema de fiscales, que lo resuelvan en sus casas pero que no nos metan a los jueces.

Revilla contó que la hoy fiscal de la Nación la buscó para decirle que usted era inocente.

No sé a qué atribuye esas cosas la exfiscal Revilla, dice que hay enemistad (con Patricia Benavides) pero para que se vean tendría que haber amistad, entonces que se decida. Que ellas contesten, yo no tengo nada que ver.

En otra audiencia usted se quejaba por ser investigada, alega que son cinco años con el proceso. ¿Usted no quiere estar bajo investigación?

Todos los ciudadanos estamos sujetos a investigación, somos funcionarios del Estado, tenemos que dar cuenta de nuestros actos; en este momento declaro para aclarar la información distorsionada, que ya se ponga fin a esas tergiversaciones.

¿Considera que se está usando su caso para atacar a su hermana? El premier Aníbal Torres pidió a la JNJ investigar a la titular del Ministerio Público por remover a Bersabeth Revilla.

Las autoridades políticas deberían contratar un abogado que revise la carpeta, que les ilustre y que den una información veraz a la población, que no estén hablando de algo que no corresponde a la realidad, porque eso no es lo correcto en una autoridad de la catadura que ellos tiene.

Tenga en cuenta

-La jueza superior preside actualmente la Segunda Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de Lima.

-Enma Benavides cumple desde setiembre del 2021 una orden de impedimento de salida del país por 36 meses mientras es investigada.

-Los hechos que se le imputan sucedieron entre 2014 y 2015.