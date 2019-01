Engie Herrera: “Moreno es un prófugo, hay que evitar que fugue”

Para Engie Herrera, procurador anticorrupción del Callao, la condena de cinco años de prisión efectiva para el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno por el caso Oquendo significa un antes y un después en la lucha de los chalacos contra la corrupción. Se vienen días difíciles para el hoy prófugo Moreno. Por ello, la defensa del Estado alista una serie de medidas en su contra.

Finalmente, Moreno se va preso por el caso Oquendo. ¿Está conforme con el fallo?

A pesar de que ha sido condenado solo a cinco años, estamos satisfechos con el fallo. El juez Gino Delzo ha generado un hecho precedente e histórico en la lucha contra la corrupción del Callao y en las próximas sentencias. Estamos hablando de la primera condena de las múltiples investigaciones que afronta el ex gobernador por corrupción y lavado de activos. Les devuelve la esperanza a los chalacos. Además, los condenados en este caso deberán pagar una reparación civil de S/11’500,000, no solo de S/1’500,000, como se dijo en un inicio. Hubo un error en la lectura de la sentencia.

La Corte de Justicia del Callao solicitó a la Policía que se disponga la captura de Moreno. Pero ni se pone a derecho ni es capturado.

Moreno se ha convertido en un prófugo de la justicia. Esperamos que se adopten medidas rápidas para evitar que fugue del país. Ojalá y colabore.

El caso Oquendo no es la única pesquisa que afronta el ex gobernador. ¿Qué pasará con los otros casos?

En la Fiscalía Anticorrupción, Moreno es investigado por los casos Corpac, Sauna Spa, Finver, avenida Gambetta, entre otros. El equipo especial Lava Jato también lo investiga por el caso Costa Verde, Callao (sobornos que habría recibido de Odebrecht). Solicitaremos la variación de la medida en los casos Sauna Spa y Córpac.

¿Qué puede variar?

Pediremos prisiones preventivas en estas investigaciones. No queremos que evada las futuras sanciones que a consecuencia de las investigaciones se puedan lograr. No podemos correr el riesgo de que fugue del país.

Pero pronto estará preso. ¿Cómo fugaría del país?

Debemos asegurar las investigaciones que aún están vigentes. ¿Qué pasaría si pronto sale en libertad? No olvidemos que no se necesita un pasaporte para salir del país. Tenemos antecedentes sobre fugas como la del hoy destituido juez César Hinostroza. La situación de Moreno es complicada.

¿Moreno se podría convertir en colaborador eficaz?

Sí. La Fiscalía está dispuesta a llegar a un acuerdo con el condenado. Se ganaría tiempo, ayudaría a las investigaciones y él obtendría beneficios penitenciarios.

¿Los Cuellos Blancos del Puerto siguen operando en el Callao?

La mafia que encabezó Walter Ríos (encarcelado presidente de la Corte del Callao) estuvo enquistada por muchos años y le hizo mucho daño al Poder Judicial. Las actuales autoridades de esa institución están trabajando en coordinación con otros órganos de justicia para limpiarla y fortalecerla.

Pero varios de los jueces que están implicados en la red Los Cuellos Blancos solo fueron removidos...

Estamos esperando que se realicen los cambios correspondientes. Los malos jueces vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto deberían dar un paso al costado.

Moreno no sería el único. ¿Hay otras autoridades que tienen procesos?

Varios son investigados por presuntos actos de corrupción como el congresista de Fuerza Popular Víctor Albrecht, los ex alcaldes del Callao y de Ventanilla Juan Sotomayor y Omar Marcos, entre otros. Queremos una justicia rápida porque justicia que demora no es justicia.