"El enfoque de género produce sida y el sexo solo tiene fin reproductivo", Tamar Arimborgo y otras frases polémicas

Aunque usted no lo crea. El último martes, la bancada de Fuerza Popular se reunió en su local partidario de Paseo Colón para definir a los parlamentarios que presidirán las diez comisiones del Congreso que le corresponden al bloque para el periodo legislativo 2019-2020 y una de sus elecciones sorprendió por su osadía.

Para sorpresa de muchos, la bancada naranja eligió a Tamar Arimborgo como la nueva presidenta de la Comisión de Educación. La misma legisladora que, tiempo atrás, causó polémica por sus declaraciones en contra de la igualdad de género, enfoque que el Ministerio de Educación tomó como uno de sus ejes principales para erradicar el machismo y promover el trato igualitario entre niñas y niños desde el colegio.

Si aún se tiene alguna duda de lo controversiales que han sido sus intervenciones, aquí les dejamos un listado de sus palabras adoctrinadas en su fe y particulares creencias religiosas que muchas veces distan de la realidad, único escenario posible para lograr legislar de forma correcta e imparcial.



ENFOQUE DE GÉNERO PRODUCE CÁNCER Y SIDA



El 11 de enero de 2019, Tamar Arimborgo y ocho de sus colegas presentaron un polémico proyecto de ley cuyo propósito era excluir "la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes". El documento en cuestión decía textualmente:

"La imposición del enfoque de género en las políticas públicas que contiene o esté influenciada por la ideología de género en todo el orbe mundial, basada en conceptos que no tiene ninguna base científica y se oponen a la explicación científica de la sexualidad y comportamiento humano vinculado a esta , ha ocasionado grave daño a la niñez y juventud induciéndoles a tener (...) entre otros efectos negativos como el sida y cáncer".

Cinco días después, y ante la avalancha de críticas, Arimborgo retiró su proyecto a pedido del vocero del bloquem Carlos Tubino. Según dijo entonces, con el propósito de reformularlo. "Al no compartir la posición, han querido ir por la tangente", se justificó.

Las declaraciones polémicas de Tamar Arimborgo. (América)

SODOMA Y GOMORRA



A inicios de mayo último, la fujimorista calificó de “Sodoma y Gomorra” al Ministerio de Educación durante su intervención en el Pleno en el marco de la interpelación contra la ministra Flor Pablo.

“El señor Vizcarra, para mí, su Gobierno se llama incapacidad, ineptitud y su ministerio (de Educación) para mí se llama Sodoma y Gomorra”, manifestó.

SEXO PARA LA REPRODUCCIÓN



En el mismo escenario de la interpelación, la legisladora esbozó una singular interpretación de la reproducción humana. Sostuvo, por ejemplo, que el sexo tenía solo una finalidad reproductiva.

"Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia", aseveró.

LAS FEMINISTAS NO ME REPRESENTAN



Otro episodio sucedió a fines de julio de este año durante el debate de proyecto de reforma política sobre la paridad y alternancia en la lista de candidatos congresales con el fin de equiparar la balanza, pues por muchos años las mujeres han perdido visibilidad debido al machismo y la corrupción.

Entonces se vivió una ‘guerra de carteles’, pues Frente Amplio, Nuevo Perú y Luciana León del Apra colgaron impresiones con frases como “paridad y alternancia, ahora”. En respuesta, Tamar Arimborgo sostuvo una hoja que decía: “No soy una cuota” y detrás de ella se leía “las feministas no me representan”.​

Se desata 'guerra' de carteles sobre paridad y alternancia. (Foto; Anthony Niño de Guzmán/GEC) Se desata 'guerra' de carteles sobre paridad y alternancia. (Foto; Anthony Niño de Guzmán/GEC)

¿SI HAY CRÍMENES DE ODIO, HAY CRÍMENES DE AMOR?



En junio de 2017, Arimborgo causó también gran polémica cuando, siendo miembro de la Comisión de Justicia, puso en tela de juicio la existencia de los crímenes de odio. Fue durante el debate de un proyecto de ley para sancionarlos.

"Acá se mencionó acerca de los crímenes de odio. Yo me pregunto: ¿existen crímenes de amor? porque si hay crímenes de odio, tal vez hay crímenes de amor también", acotó la legisladora fujimorista.

"Todos los crímenes son de odio, no hay crímenes solamente por el tema que ustedes están hablando de discriminación. Toda vida merece ser respetada, o por ahí también se va a empezar a colocar agravantes por el hecho que la persona ya no está fue homosexual un agravante extra estamos buscando. Los seres humanos en general todos debemos ser tratados con igualdad ante la ley, no existe crímenes de odio, crimen es crimen".



Tamar Arimborgo intervino para cuestionar que tal vez existen "crímenes de amor". (TV Perú)

Algunos colegas de la fujimorista Tamar Arimborgo han intentado defender su elección como titular de Educación. Argumentan que sus expresiones fueron estrictamente personales y que ahora, como presidenta de una comisión, su actuación será objetiva. ¿Será capaz Tamar Arimborgo de actuar con neutralidad en una comisión tan importante como la que le ha sido encargada? Veremos.