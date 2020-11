Dos jóvenes muertos, más de 200 heridos, 63 de ellos hospitalizados, violencia, caos, dolor, impotencia. Ese fue el saldo de las manifestaciones con las que un vasto sector de la población dejó constancia de su rechazo a la vacancia de Martín Vizcarra de la Presidencia y de su hartazgo ante las decisiones de la clase política de espaldas al sentir ciudadano.

Registro histórico de los estudios de opinión pública.

¿Se pudo evitar esta tragedia? Probablemente sí. Ya desde meses atrás, diferentes sondeos daban cuenta de que la mayoría de ciudadanos se inclinaba porque el entonces presidente concluyera su mandato y se postergue la investigación en su contra hasta que termine el mismo. Pero, una vez más, el Parlamento no escuchó a la calle.

CALLE SIN VOZ

Alberto Goachet, director general de la agencia de Comunicación Integral Fahrenheit DDB, recuerda que es la población la que ha elegido a los congresistas y, en consecuencia, su voz tiene que ser escuchada. “Lo que ha pasado en las últimas semanas lo valida de una manera contundente. No fue solo una foto del momento, fue sondeo tras sondeo de casas investigadoras distintas que decían que no se quería impunidad para Vizcarra sino que la investigación empezara cuando dejara el cargo. El Congreso ignoró de manera flagrante la voz de la gente, no la interpretó, no trató de canalizarla, no fue empático y ya vemos cuál fue la respuesta”, precisó.

Advierte que esta misma situación se registra en otros ámbitos como, por ejemplo, la aprobación de leyes antitécnicas “que simplemente se dan por ganar una popularidad efímera que va a generar un daño que trascenderá un beneficio cortoplacista”.

ESTRATEGIAS

Para Urpi Torrado, CEO de la encuestadora Datum Internacional, una lectura atinada de los sondeos permite tomarle el pulso al descontento social y estrechar la distancia que hay entre la clase política y la ciudadanía.

“Las encuestas son una herramienta para la toma de decisiones en la vida democrática de todos los países y la crisis ha sido el desenlace de algo que ellas ya venían registrando. La clase política no escuchó lo que decían, no solo en la última semana sino desde antes en que ya daban cuenta del descontento social”, subrayó.

Las manoseadas frases de algunos políticos de que no gobiernan ni toman decisiones en función de las encuestas o que estas son solo una fotografía del momento –cuando sus resultados les son desfavorables– también son puestas bajo la lupa de Torrado.

“No se trata de gobernar en función de las encuestas pero estas permiten conocer lo que piensa la ciudadanía y, a partir de ahí, reflexionar y elaborar estrategias de comunicación”, subraya.

Agrega que, tras lo ocurrido, queda todavía trabajo por hacer y eso –manifiesta– requiere un esfuerzo de ambas partes. “Trabajo de comunicación, trabajo de estrategias porque ahora las aguas se han calmado pero no necesariamente se han solucionado los temas de fondo, estos siguen estando allí”, subrayó.

Goachet, en tanto, dice que la crisis deja una lección: “No solo es escuchar la calle sino que la calle maduró, que la calle se cansó y no va a querer seguir estando en la tribuna pasiva viendo qué hacen con este país”. A tomar nota.

