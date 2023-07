Keiko Fujimori no descarta postular nuevamente a la Presidencia de la República. Sería su cuarto intento. En las tres ocasiones anteriores —2011, 2016 y 2021— no alcanzó su objetivo. Y todo indica que esta vez no sería la excepción.

Por lo menos, esa es la fotografía del momento que nos muestra la última encuesta realizada por Ipsos para Perú21. El estudio, realizado a nivel nacional, grafica que, si bien hay un núcleo del 11% que se mantiene fiel en el tiempo al fujimorismo, la resistencia a la lideresa naranja es mucho mayor: un 61% de la ciudadanía sostiene que “definitivamente no votaría por ella”.

“Es una cifra que ya se ha visto en otras oportunidades. Keiko Fujimori mantiene un rechazo importante de más de dos tercios de la población. Si se ve el desagregado, en el interior del país el rechazo llega a un 66%, y a nivel de regiones este sube a un 81% en el sur”, precisó el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.

DECEPCIÓN Y CRISIS

Otro aspecto que coloca bajo la lupa el sondeo está relacionado a la gestión del Congreso. Ahí los resultados son más que elocuentes, pues ponen en blanco y negro la tremenda decepción de la población respecto a la labor del actual Parlamento, y el nivel de descrédito que arrastra este y que lleva a un 39% de encuestados a sostener que no volvería a votar por los mismos legisladores a quienes les dio su respaldo en abril de 2021 haciendo uso de su voto preferencial.

Más aún, en un escenario hipotético de que en las próximas elecciones para el Legislativo se presentasen los mismos partidos actualmente representados a nivel congresal, hay un 28% que responde que optaría por un partido nuevo. Todavía más elocuente resulta saber que un 22% de ciudadanos no elegiría a ninguno.

“Claramente, los que están en la cartelera no son del agrado de la opinión pública en general. La encuesta revela que la crisis de los partidos políticos sigue siendo muy fuerte y que ese desprestigio y falta de confianza en la clase política no se han revertido”, agregó Loli. Y esta situación tiende a agudizarse, sobre todo por el blindaje y el equivocado espíritu de cuerpo. Un 77% de entrevistados por Ipsos dijo que los congresistas ‘mochasueldos’ deben ser desaforados, pero en el Parlamento no se oye, padre.

