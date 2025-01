Encuesta Ipsos: ¿Cómo votarían los peruanos si las elecciones fueran mañana?

Las elecciones presidenciales aún serán en 2026 y todo podría cambiar hasta entonces, pero -hasta este momento- son tres los candidatos que encabezan las preferencias, aunque el voto blanco/viciado/ninguno llega al 30% y el "no precisa" 14%, según la última encuesta de Ipsos para Perú21.

"Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted?", fue una de las consultas y el 12% de los peruanos se inclinó por Keiko Fujimori, 4% por Rafael López Aliaga y otro 4% por Carlos Álvarez. Compartiendo el tercer puesto con 3%, aparecen Hernando de Soto, Francisco Sagasti y Aníbal Torres.

Imagen

A su vez, al ser preguntados por el partido político a votar en 2026, los encuestados respondieron: Fuerza Popular (9%), Acción Popular (6%), Somos Perú (3%), Alianza Para el Progreso (3%), Frepap (3%) y Avanza País(3%).

Imagen

Alfredo Torres, presidente de Ipsos, destacó que "la respuesta más elevada es el voto en blanco: 30%, seguida del “no precisa”: 14%. Y, si comparamos este cuadro (de candidatos) con el de los partidos, vemos que no hay coincidencias, salvo el caso de Keiko y Fuerza Popular. Acción Popular aparece como partido, pero no como candidato. Podríamos decir que no tiene un buen candidato. Y al revés: Carlos Álvarez y López Aliaga aparecen como candidatos, pero no salen sus partidos".

Si quiere ver toda la encuesta, puede hacerlo ingresando a este link y, si quiere ver la entrevista de Perú21 a Alfredo Torres, presidente de Ipsos, lo puede hacer a través de este otro enlace.

