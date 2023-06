Se lo han ganado a pulso. A mediados de mayo, una encuesta realizada por Ipsos para Perú21 dio cuenta del alto porcentaje de desaprobación ciudadana al Congreso de la República: 79%. Un nuevo sondeo, efectuado a nivel nacional el 26 y 27 de mayo último, no solo confirma esta apreciación, sino que identifica a las bancadas parlamentarias con mayor nivel de descrédito.

A la fecha no hay bloque congresal que genere respaldo. En términos generales, el rechazo a la gestión de los grupos legislativos fluctúa entre el 65% y el 74%, cifras que traducen el malestar que ha provocado la conducta cómplice de algunos parlamentarios respecto de los casos de inconducta ética y comisión de presuntos ilícitos penales de parte de sus ocasionales compañeros de curul.

EN ROJO

La lista de los jalados la encabeza Fuerza Popular con un 74%, y la siguen muy de cerca, con 72%, Acción Popular –que tiene a 12 de sus 14 integrantes investigados por el Ministerio Público por su supuesta participación en el denominado grupo ‘Los Niños’–, y Perú Libre, otrora socio político del golpista Pedro Castillo. Ya en cuarto lugar se ubican Alianza para el Progreso y Renovación Popular, ambas con 69%, y Avanza País con 65%.

Si algo tienen en común todos ellos, además del rechazo ciudadano, son sus extrañas coincidencias en votaciones. Y es que, si bien hay quienes identificarían a Perú Libre y Renovación Popular o Fuerza Popular en las antípodas, hay temas, como el de la elección del defensor del Pueblo, que los acercan convenientemente.

El hecho no pasa desapercibido, menos todavía para el ciudadano de a pie cansado de autoridades corruptas, leguleyadas y la vergonzosa política de ‘otorongo no come otorongo’. Quizás por eso, un 56% a nivel nacional no está de acuerdo con la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo –la cifra sube a 63% en la región sur–, y otro 62% de encuestados cree que su designación responde a un acuerdo político entre bancadas.

Ese cuestionamiento también se da en el caso de ‘Los Niños’. Las intervenciones declarativas en el hemiciclo de lucha contra la corrupción no fueron suficientes para aprobar, días atrás, la acusación constitucional contra los acciopopulistas Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancachi.

El tema terminó en el archivo; a nivel nacional un 80% está en contra de esa decisión, en Lima la cifra sube a 86%. Mientras tanto, el Congreso de la República sigue de espaldas a lo que les reclaman aquellos a los que dice representar. ¿Hasta cuándo?