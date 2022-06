Si bien subió un punto porcentual respecto del mes de mayo, la aprobación del presidente Pedro Castillo se mantiene aún en niveles bajos. Pero en donde más se evidencia su reducido respaldo es en Lima: el 81% desaprueba su gestión y solo el 14% la respalda. Así lo señala una encuesta de Ipsos para Cuarto Poder.

A nivel de regiones, en el norte el descontento con el gobierno alcanzó el 73%. En el centro lo desaprueba un 64%, en el oriente un 63% y en el sur, donde tenía un sólido apoyo cuando recién asumió la presidencia, un 53% lo rechaza. A nivel nacional su desaprobación descendió dos puntos porcentuales, quedando en 70%.

La encuestadora también preguntó por qué muchas personas no acuden a las marchas de protesta para exigir la renuncia de Castillo. Un 35% consideró que “se ha perdido la esperanza” y no creen que el país mejore si solo sale el mandatario. Un 34% aseguró que a muchos no les importa lo que sucede en la política porque “cada uno vive su vida”, y un 22% opinó que es porque la gente no confía en los organizadores de las marchas.

Sobre el caso de Juan Silva y el MTC, el 60% está de acuerdo con que la Fiscalía de la Nación le haya abierto investigación al presidente Castillo y un 66% cree que sí es verdad que el empresario Zamir Villaverde le dio 100 mil soles de coima al exministro de Transportes.

