En una nueva encuesta de Datum publicada hoy por Perú21, se constata que la ciudadanía que un mayoría de peruanos no confía más en el gabinete que preside Vicente Zeballos: 56% cree que el premier debería dejar el cargo.

Esto sería reflejo de que la población no pasa por alto las denuncias contra integrantes del Ejecutivo. En tanto, los titulares de Economía, Mujer e Interior suben en desaprobación. Además, el 62% de encuestados indica que el cambio continuo de ministros perjudica al país.

Urpi Torrado, CEO de Datum: “Debería haber una renovación”

Ese 56% que opina a favor de la salida de Vicente Zeballos del gabinete es reflejo de lo que la ciudadanía siente: que algunos cambios ministeriales fueron mal hechos o que no han sido suficientes y debería haber una renovación que incluye a la cabeza. La población ve responsabilidad en Zeballos. Tras las últimas denuncias contra los titulares de la Producción y Transportes, se percibe que no hubo el filtro ni la selección adecuada de ministros. Hay, asimismo, un 62% que cree que los continuos cambios ministeriales perjudican al país; ellos sienten que eso hace que no haya estabilidad y que se pierda la oportunidad de que el Perú avance.

A eso se suma que los ministros evaluados, no solo Zeballos, suben en su desaprobación. Del presidente se espera cosas más generales, pero de los ministros un trabajo concreto en su sector y, cuando se les mira, se ve que no hay avances; por eso tanta dureza en la crítica.