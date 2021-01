El presidente Francisco Sagasti registra un 45% de desaprobación según la nueva encuesta de Datum. El sondeo señala también que el mandatario tiene el 40% de aprobación, es decir, 6 puntos menos que en diciembre del año pasado.

El estudio de Datum, publicado hoy en Perú21, precisa que entre las principales razones de aprobación a Sagasti están: Buen manejo de la crisis del COVID-19/compra de vacunas (31%), está trabajando por el país/haciendo una buena labor (23%), buen manejo de la economía/reactivación de la economía (16%), asumió la responsabilidad/recién está gobernando (11%), asumió la responsabilidad/recién está gobernando (11%), manejo adecuado de los conflictos sociales (7%), tiene una buena relación con el Congreso (7%) y es una persona preparada (3%).

Por otro lado, se indica que entre las principales razones de la desaprobación están: no está haciendo nada/no tiene capacidad para gobernar (22%), mal manejo de marchas/huelga en la agroexportación (21%), mal manejo de la economía / no se reactiva la economía (19%), mal manejo de la crisis sanitaria, COVID-19 (19%), no se genera empleo (6%), no tiene liderazgo/es débil (4%), ha debilitado a la Policía (2%).

Por otro lado, se señala que el Congreso de la República tiene un 18% de aprobación, 74% de desaprobación y 8% no sabe.

En tanto, se halló que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, cuenta con el 43% de aprobación, el ministro del Interior José Elice 19% y la premier Violeta Bermúdez (21%).

Por otro lado, el sondeo señala que la popularidad del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, es de 40%, su desaprobación 50% y 10% no sabe.

