Enco: Requisitos para extraditar a César Hinostroza se cumplen satisfactoriamente

El procurador anticorrupción Amado Enco , quien participó en la audiencia en Madrid (España), para evaluar la extradición del ex juez supremo César Hinostroza, expresó su optimismo en que las autoridades españolas atenderán el pedido del Estado peruano.

"Para la defensa del Estado peruano, la concurriencia de los presupuestos que exige el tratado de extradición con el reino de España se cumple satisfactoriamente y eso fue demostrado hoy en la audiencia al detalle", indicó el procurador a RPP.

Amado Enco reiteró, en ese sentido, su pedido a al Audiencia Nacional de España que atienda la posición a favor de la extradición de César Hinostroza, prófugo desde octubre del 2018.

"De acuerdo a la ley de extradición española, son tres días que establece para efecto que puedan emitir un pronunciamiento una vez que se realiza la audiencia. Pero sabemos también que estos plazos se alargan. Sería difícil estimar (cuándo decidirán)", añadió el procurador ad hoc.

El abogado Arturo Ventura, del Estudio Pelayo, Clemente, Baos Abogados que fue contratado por el Estado para que defienda la posición peruana, también aseguró que los requisitos para la extradición se cumplen, mientras que los aspectos de fondo solo le competen a las autoridades peruanas.

"No quiero decir que solo haya que hacer un análisis formal, pero las razones de la defensa sobre si se dan o no los hechos, los indicios de la acusación en el Perú, o si hay delitos que encajen o no (con la justicia española) deben ser debatidos en el Perú. A efectos españoles, lo que se exige es si se dan los parámetros convenidos entre los dos estados", indicó el letrado.

De otro lado, Amado Enco evito opinar sobre la detención preliminar que dictó el Poder Judicial contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por tratarse de una investigación que es parte del caso Lava Jato, algo que no está en su jurisdicción.

"Me siento un poco limitado de opinar al respecto porque no es un caso que lo vea la procuraduría a mi cargo. Todos los antecedentes y detalles del expediente y razones para que la fiscalía pida este caso, las conoce la procuraduría ad hoc a cargo del caso Lava Jato", manifestó, en referencia al despacho del procurador Jorge Ramírez.