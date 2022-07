Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, acudió esta mañana a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la denuncia de ofrecimiento de obras públicas en comunidades de Chadín, Cajamarca. Durante su presentación, mostró su incomodidad y cuestionó las preguntas de los legisladores.

La hermana de la primera dama admitió haber trabajado para Johny Espino durante agosto, setiembre y octubre del año pasado con un sueldo de 1,500 soles, pero sin recibir boletas ni estar en planilla.

“¿Por qué tanto escándalo por realizar un trabajo?, respondió a los parlamentarios. Añadió: “Yo he trabajado para una empresa privada porque tengo derecho a trabajar. Lo único que se me informó es que no podía contratar con el Estado. Si no trabajo, ¿de qué voy a vivir, con qué me voy a mantener?

En otro momento, negó conocer si la empresa de Johny Espino tenía contratos con el Estado. “No era mi función como trabajadora investigar si la empresa firmaba contratos o laboraba con el Estado”, sostuvo.

Agregó que no ha sido enlace entre Espino y el presidente Castillo. “Yo nunca he hecho tráfico de influencias. Solo he ido a una comunidad a censar, a recoger información”.





También admitió haber recibido a Espino en la residencia de Palacio de Gobierno.

“SE HAN VULNERADO MIS DERECHOS”

Posteriormente, la cuñada de Pedro Castillo aseguró que se han vulnerado sus derechos.

“Dicen que yo viajaba a Bogotá. Estoy aquí. Siempre he estado en el país. Se han vulnerado mis derechos. Se ha filtrado un audio donde me sentí discriminada. Se me tratado con toda clase de ‘pronombres’. ¿Qué hago? ¿Me aguanto?

Aseguró que por ser parte de la familia del presidente se encuentra desempleada actualmente.