Con 94 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó reconsiderar la votación del proyecto de ley que propone la reforma constitucional para el adelanto de Elecciones Generales a diciembre de 2023. Veinticinco parlamentarios votaron en contra y hubo 5 abstenciones.

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, instó a sus colegas a desarollar un debate alturado con contraposición de ideas mientras que el legislador de Somos Perú, José Jerí, solicitó que se acumule a la propuesta el proyecto que presentó el Ejecutivo y que propone anticipar los comicios generales a abril de 2024.

Asimismo, Jerí solicitó que el Pleno vote hoy indefectiblemente la primera votación de esta reforma constitucional. De acuerdo a la Carta Magna de 1993, de ser aprobada con no menos de 66 votos la propuesta tendría que ser sometida a un referéndum. De alcanzar los 87 votos podrá ser ratificada su aprobación en la próxima legislatura ordinaria.

NOTA ORIGINAL

Perú21 consultó la postura de distintas bancadas y constató que existen los 66 votos mínimos para aprobar la reconsideración. Sin embargo, luego de ello aún no se observan consensos sobre el tema de fondo: aprobar el adelanto de los comicios para la fecha propuesta.

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta del adelanto de elecciones requiere 87 votos para seguir su curso en el Congreso, una cifra aún difícil de concretar. Sin embargo, si el Pleno consiguiera al menos 66 votos, el proyecto sería sometido a referéndum, un escenario que contentaría al bloque de izquierda para impulsar la Asamblea Constituyente en dicha consulta popular.

Algunas bancadas parecen no querer flexibilizar sus posiciones pese a la urgencia que genera el contexto de crisis política y social que se vive en el país tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.

El Legislativo rechazó el último viernes el dictamen sobre el adelanto de elecciones, con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. Solo Fuerza Popular votó en bloque a favor de la iniciativa.

POSTURAS Y CONDICIONES

La legisladora Martha Moyano ratificó la postura de Fuerza Popular e indicó que el Parlamento sí cuenta con los tiempos para aprobar reformas constitucionales además del adelanto de elecciones, pero lo que no hay son los votos.

Fuentes cercanas a Avanza País señalaron que le darían luz verde a la reconsideración, pero insistirían con que las elecciones se realicen en 2024 a fin de aprobar reformas necesarias.

En Renovación Popular, el congresista José Cueto adelantó a este diario que sí votarán a favor de la reconsideración y el adelanto de elecciones.

En APP, donde se presentó el pedido de reconsideración, se asoma un consenso a favor. Su líder César Acuña dio un aviso ayer. “¿Acaso Avanza País está pensando que el presidente del Congreso sea el mandatario? Yo hago un llamado a la reflexión”, dijo.

En el bloque de izquierda, los parlamentarios insistirán con que se incluya en los comicios la consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que votarán a favor de la reconsideración y luego buscarán agotar todos los recursos para ello. Si los números no le son favorables, no obstante, no descartó respaldar el adelanto de elecciones por su cuenta frente a la crisis en el país. El legislador Edgar Tello (Bloque Magisterial) también presentó postura similar.

En Acción Popular, cuyos votos fueron divididos, los congresistas Luis Aragón y José Arriola coincidieron en respaldar la reconsideración, pero, para apoyar el adelanto de elecciones, dijeron que deben incluirse reformas políticas mínimas. Aragón acotó, además, que no estaría en contra de la consulta de Asamblea Constituyente y, según dijo, otros congresistas de su bancada también opinan así.

DATOS

El proyecto de adelanto de elecciones plantea que los congresistas concluyan su representación el 28 de abril de 2024 y que Dina Boluarte concluya su mandato el 30 abril de ese año.

Un dictamen en minoría del bloque de izquierda plantea que, en la fecha de las elecciones adelantadas, se consulte a la ciudadanía si aprueba la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Además, precisa que el mandato presidencial culmina el 28 de julio de 2023.