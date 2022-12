ACTUALIZACIÓN

EN VIVO | El Congreso de la República continúa el debate de adelanto de Elecciones Generales 2023.

10:39 A.M.

Se suspendió la sesión del Pleno en donde se debate el dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de las Elecciones Generales. Esto luego de que algunos parlamentarios condenaran la represión policial y militar hacia los manifestantes que se encuentran protestando en diversas ciudades.

El presidente del Parlamento, José Williams, firmó el decreto que dispone la ampliación de la legislatura ordinaria desde este 16 de diciembre hasta el 31 de enero del 2023.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, refirió que el sistema electoral se acoge a los plazos establecidos en la normativa para el desarrollo de los procesos electorales que involucran no solo al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, sino también a partidos políticos y ciudadanía.

Velarde también dijo que en la elaboración del Padrón Electoral la ciudadanía también tiene participación, ya que al actualizar su identidad renovando el DNI o registrando defunciones contribuyen a tener una base de datos actualizada para las elecciones.

Por su parte, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas dijo que la institución está llana al adelanto de elecciones: “Si así lo dispone el Congreso, nosotros lo ejecutaremos”. El menor plazo de tiempo para organizar nuevas elecciones es de un año, es decir, diciembre de 2023.

También aconsejó que “una mejor representación la vamos a conseguir haciendo primarias. Va a permitir que la participación de la ciudadanía genere cercanía con las organizaciones políticas y sus candidatos”.

En otro momento, el congresista Alejandro Aguinaga preguntó si las autoridades electorales están dispuestos a dar un paso al costado, pese a que no tienen nada que ver con las elecciones populares, a lo que Salas respondió enfático:

“Algunos señores congresistas quieren convertir esta presentación en una oportunidad para hacer cuestionamientos personales. Yo no les corro, porque no debo nada. Me encuentro amparado por la ley”, señaló.

Piero Corvetto habló sobre los criterios técnicos de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Resaltó que “en estas elecciones tendríamos hasta 3 jornadas electorales: las primarias establecidas en las reformas del año 2019 y la cual, por mandato legal, requerimos hacerla”.