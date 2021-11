HAY UN DESGOBIERNO, DIJO YARROW

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, sostuvo que el gabinete busca crear más crisis apoyado en un gobierno sin hoja de ruta. “No mas pobres en un país de ricos. ¿Creen que el Perú esta en esa situación? aplaudan su ineptitud que no saben que van a cambiar en un nueva constituyente. Hay un retroceso en la reforma de transporte. Ayer en un audio el ministro dijo que reformaría la ATU y Sutran, hoy hacen el cambio. !Viva la informalidad en el Perú!”, sostuvo

“Hay un ministro que bombardea la meritocracia proponiendo el nombramiento de docentes sin ser evaluados o jalados a pesar de tener una bancada de profesores, buscando ayuda por los congresistas de la derecha porque se sienten abandonados por ustedes. El corredor minero, hoy, es una bomba de tiempo. Quieren obligar a las minas a sentarse a negociar. Estamos con problemas en la canasta básica, estabilidad económica, el alza de dólar y todo porque no existe una política correcta. Hay un desgobierno y un presidente sin hoja de ruta”, zanjó.

CHIRINOS ACUSA DE 100 DIAS DE FLORO A CASTILLO

A su turno, la congresista de Avanza País, Patricia Chirino criticó que el gobierno solo logró en “100 días el aumento de precios y protestas sociales”.

“Los discursos arrebatados que incendian empresas. Quieren la premier que se le otorgue al ministro Francke que quiere aumentar los impuestos. Por que no le pica el ojo cuando mira el precio del pollo o el pan, que son su responsabilidad. Son 100 días de floro y de un presidente que se esconde cuando las papas quemas, que no da entrevistas y que vocifera en plazas para luego ser corregido por sus traductores con fajín vía Twitter”, sostuvo.

CHIABRA CRITICA EL PLAN DE GOBIERNO

“Usted nos expuso su política general de gobierno sin medidas concretas para superar la crisis. No nos dijo qué quiere lograr. Nos presenta un ministro orgullo por la paralización de clases en 2017 y que ahora busca eliminar la evaluación de los profesores. ¿No sienten vergüenza que siendo un gobierno de profesores seamos el único país en que no se regresa a clases? No mientan con eso del retorno en marzo”, inició el congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra.

“Fomentan de forma irresponsable la expansión de los cultivos de coca. Necesitamos inversión pero no condenan el sabotaje en contra de las empresas. Ustedes no son agitadores, son gobierno. Tienen que gobernar. EL ministro de Defensa tiene que dar cuenta de los cambios en los comandantes generales”, agregó.

ACCIÓN POPULAR PIDE UNA HOJA DE RUTA CLARA AL PRESIDENTE

El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, sostuvo que a pesar de estar a 100 días de gobierno aún el presidente no tiene una hora de ruta clara. “Estamos a 100 días de gobierno y nuevamente tenemos un gabinete y un gobierno que no encuentra una hoja de ruta y horizonte. Lamentamos que el presidente no sienta que dirige el país y que no tenga principio de autoridad, eso se ve reflejado en su bancada. La población es testigo que no es el Congreso quien se opone. Reflexione con las puertas abiertas”, sostuvo.

FUJIMORISTA PIDE AL PRESIDENTE PRINCIPIO DE AUTORIDAD

La congresista Patricia Juárez recordó el articulo 130 de la Constitución donde se señala que la premier debe ir al Congreso para pedir el voto de confianza con ministros nombrados. “De acuerdo a lo que señala la disposición el gabinete no está completo. Llamo la atención sobre este aspecto formal sino también respecto a algunos aspecto del porqué no vamos a dar la confianza”, dijo.

“Hemos visto la ausencia clamorosa del presidente cuando vemos que hay ataques, incendios a la propiedad privada. No lo hemos visto dar explicaciones pues en él esta personificada la Nación. Criticamos también los casos del ministro de Educación que no tiene experiencia en gestión pública o del ministro Barranzuela. Pedimos idoneidad. El país está en llamas y se necesita principio de autoridad y eso le exigimos al presidente Castillo”, sostuvo.

POSTURAS EN PERÚ LIBRE

El congresista Óscar Zea, de Perú Libre, instó al congreso debe trabajar por la gobernabilidad y que se apruebe la ley de la segunda reforma agraria. “Alertamos a nuestras autoridades que los diarios del vecino país del Ecuador publicaron que exportaran leche y derivados al país. Daré mi voto de confianza al gabinete. Es hroa de dejar trabajar y no poner trabas”, sostuvo

Por su parte, Alex Paredes, recordó que el Congreso se puso de acuerdo en ciertas materias parlamentarias poniendo por delante a los objetivos del Acuerdo Nacional. “Somos imperfectos. Cada quien en su sector nunca apunta a hacer las cosas mal, sino de hacerlas de la mejor manera. El hecho de no ser del Ejecutivo no significa que no se sea parte de ese gobierno y nuestra labor pasa por la fiscalización. Tal vez no coincidamos en los planes de gobierno, son matices. Hoy pongamos por delante la población. A los ministros entiendan que hay que escuchar”, agregó.

María Taipe, de la región Apurímac, pidió a Vásquez que revise el plan de Perú Libre, “el cual llevó a Palacio a Pedro Castillo” para no traicionar a la población”. “Su gestión no nos identifica”, remarcó.

En tanto, la congresista Margot Palacio criticó la infiltración de “personas de derecha” en el gobierno y adelantó que no dará su voto de confianza pues “este gabinete proviene de una elección personal del presidente Castillo bajo el monitoreo de la ñusta de Cusco, que viene haciéndolo de gobiernos atrás”.

“Los que perdieron las elecciones ahora están gobernando. Este gabinete de derechización no merece el voto de confianza pues el pueblo reclama el cambio de constitución. Esta claro que nuestra bancada no está en contra de Castillo sino en contra de los errores que comete. Cuando el presidente se equivoca, el pueblo lo rectificará. Nuestra posición no es oposición al gobierno popular sino a los oportunistas que quieren gobernar para el Fondo Monetario. Perú Libre no dará el voto de confianza”, expuso.

JOSÉ CUETO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, criticó la decisión del Ministerio de Defensa de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles sin tomar en consideración el debido proceso. En esa línea, criticó también que se pase al retiro a los comandantes generales sin avisarles previamente. “Hemos escuchado los problemas. No hay hechos que ayuden la gobernabilidad. Siguen con la falacia de la nueva Constitución mientras los grandes problemas están al borde de llevarnos a un desastre en el país. Hace poco hemos visto como cambian a los comandante generales del Ejército y de las Fuerza Área sin que nadie se entere. Ni los mismo comandantes generales entrantes ni saliendo. Ministro de Defensa, esto es un manoseo a las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

“Ya sacaron un decreto so pretexto de la seguridad ciudadana sacando a las FFAA. Le pregunto al ministro, sabe usted que hay una ley, un decreto, que tiene que haber pasado para el consenso de las FFAA, del Jefe de Comando Conjunto y que se tuvo que convocar al consejo de seguridad de defensa nacional para poder hacer eso. Tendría que haber nombrado a estado de emergencia en Lima y Callao. Veo por su expresión que no lo sabe. Sea coherente. Ese decreto ordena qué se tiene que tener los planes listos de inteligencia y dudo de lo tenga. Ese manoseo se muestra toto el día”, agregó.

Por otro lado, cuestionó la presencia de Evo Morales en el país y su convocatoria a una reunión de la Runasur en el país. “Hay un proyecto separatista de Evo Morales que hemos tratado de declararlo como persona no grata. ¿Quién es él para citar en el Perú un consejo? Eso lo tiene que hacer en todo caso el mismo Perú. Eso es injerencia política. Hay temas más importantes”, acotó.

AVANZA PAÍS NEGARÁ LA CONFIANZA

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, remarcó su postura en contra de la confianza. “Las políticas que menciona han sido implementadas y fueron un fracaso. Ese es el legado de la izquierda: estatización y una reforma agraria fracasada. Le recuerdo que bajo la actual Constitución se redujo la pobreza como nunca antes, la desigualdad se redujo. Le voy a negar la confianza. El presidente no entendió su rol histórica piensa que debe gobernar para una facción radical. Mientras no renuncie explícitamente a ese propósito no le daré la confianza”, remarcó.

En tanto, el congresista Diego Bazán sostuvo que “necesitamos con un gobierno con funcionarios transparentes”. “Están planteando cosas contrarios y me preocupa el renovado pacto social. ¿Qué significa eso? Es la destrucción de la clase emprendedora del país. Les pido reflexión”, agregó.

ALIANZA PARA EL PROGRESO AÚN NO DECIDE

Sobre el voto de confianza, el congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, sostuvo que “encontró serias contradicciones en su plan. Se anuncia la construcción de hospitales, como el de San Juan de Lurigancho, sin embargo se olvida que hay otros a media construcción y son los que deberían tener prioridad. El hospital Antonio Lorena tiene ocho años de espera y no lo contempla. Tampoco se dice nada sobre Chinchero. Esperemos estos cambios en tanto veremos si le damos o no el voto”.

A su tuno, la congresista María Acuña Peralta sostuvo que se está “apostando por la gobernabilidad y, ese sentido, quiero pedirle a la premier trabajar en dirección de resolver los problemas de la población”. “Mi pedido al ministro del Interior es que ponga los esfuerzo y medidas para terminar con la inseguridad ciudadana. Es un tema álgido. Por favor premier, el Perú vive en zozobra y necesitamos resolverlo. Al ministro de Educación le pido el regreso a clases y nos diga qué medidas van a tener para ello”, detalló.

ACCIÓN POPULAR PIDE ATENCIÓN EN REGIONES

El congresista Juan Carlos Mori, de Acción Popular, hizo mención a los conflictos sociales en la región de Loreto. “Loreto está a punto de convulsionar. La selva no es prioridad ni para este ni para otros gobiernos. No hay presencia del Estado y los servicios están ausente. No sé cómo han podido estudiar los niños en la zona. Hay otros temas como la salud, el incremento de especialistas para que no se mueran en las emergencias de los hospitales”, sostuvo.

La parlamentaria Silvia Monteza recordó que, el 25 de octubre, la premier iba a darle prioridad a la reactivación económica, inversión privada y demás, sin embargo cuestionó a Vásquez sobre qué confianza habló si ese mismo día el presidente habló de estatizar. “Pido se priorice el presupuesto para nuestros hermanos agricultores. Le pido que el gobierno no siga con un doble discurso y no juegue con la expectativa de la gente. Llamo a la unidad”, detalló.

POSTURA FUJIMORISTA

A su turno, el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, pidió proyectar un vídeo sobre la situación en Piura. Tras ello, remarcó que no dará su voto de confianza. “Como confiar en un gobierno que sigue pensando que lo mas importante es el cambio de constitución y no resolver el problema de nuestros hermanos. Es difícil creer que vamos a incentivar la inversión privada cuando el presidente dice que va a estatizar y genera incertidumbre. Como confiar si deciden mantener relaciones con países con serios cuestionamientos. Mientras no cumpla con su palabra mi voto será en contra así como el de mi bancada”, sostuvo.

Ernesto Bustamante, por su parte, criticó “el vació temático del plan de Vásquez y se mostró preocupado por la intención del expresidente boliviano sobre la Runasur. “¿Cómo es posible que a Morales se le deje entrar libremente poniéndole seguridad y haciendo reuniones que van en contra de nuestro país? No hay capacidad de liderazgo, nuestro voto será en contra de la confianza”, señaló.

PERÚ LIBRE NO VOTARÁ EN BLOQUE

Segundo Montalvo de Perú Libre inició el debate indicando que se necesita la gobernabilidad. “Saludo a los buenos ministros para conocer la problemática de los pueblos. Señores, nosotros no estamos en contra del presidente, tiene todo nuestro respaldo. No estamos de acuerdo que le premiarato lo ejerza alguien que no tiene la ideología del pueblo. Ministros ustedes tienen nuestro respaldo pero no el premierato que tiene que ser de Perú Libre. Presidente, estamos con usted pero en este momento el pueblo necesita una nueva Constitución, renegociación del gas de Camisea y el cobro de impuesto. No vamos a dar el voto”, sostuvo.

En tanto, la congresista Francis Paredes, de la facción castillista de Perú Libre, pidió unidad en su bancada y respaldo al gabinete. En la misma línea se mostró Lucinda Vásquez, quien remarcó que aún hay una pandemia. “Se siente el impacto de la crisis sanitaria en la gente que menos tiene. Quiero confiar, todavía, en los grupos políticos y en su buena fe. Apostemos por al gobernabilidad. Exhorto que nos pongamos a trabajar”, sostuvo.

“Daré mi voto de confianza pero no significa que sea un voto en blanco. Nuestro respaldo al gabinete es porque nos queda mucho por recorrer”, señaló el parlamentario Américo Gonza.

En tanto, el congresista Víctor Cutipa, expuso que “quienes nos convocan son las obreras y obreros. Esta es la gran oportunidad de atender al país. Nosotros también somos culpables de la crisis. En ese sentido, lo hacemos por el país que están esperando que le otorguemos el voto de confianza. El mío será a favor”.

“El país esta viendo quien quiere la gobernabilidad y quién no. Basta de ponernos zancadillas y de decir este sí y este no. Dejemos gobernar y empecemos a trabajar. A usted premier, el pueblo tiene la esperanza en usted y sus ministros. Hagamos un solo puño, no hemos venido a pelear hemos venido a sumar esfuerzos y decir que es posible gobernar”, dijo Germán Tacuri.

GUILLÉN ES EL NUEVO MINISTRO

Tal como anunció la premier Vásquez, esta mañana el presidente Pedro Castillo juramentó al exfiscal Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior. Como se sabe, fue parte del equipo técnico de Perú Libre en temas de seguridad ciudadana y participó en uno de los debates de campaña electoral en temas de seguridad ciudadana y orden interno.

Por otro lado, Guillén fue principal figura en la sentencia de 25 años contra el expresidente Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta.

Bienvenido, apreciado Avelino Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y, además, estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo. pic.twitter.com/wpNL7hTQAH — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 4, 2021

Saludo la decisión del presidente @PedroCastilloTe en designar a Avelino Guillén como ministro del Interior del #GobiernoDelPueblo. Confiamos en que su capacidad y búsqueda constante de justicia y verdad guiarán la lucha contra la delincuencia, el crimen y el abuso. https://t.co/TA7gBFH724 — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 4, 2021

NOTA ORIGINAL

Dos semanas después de presentar el plan de gobierno ante el Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, regresará hoy al Pleno para conocer si este le dará o no el voto de confianza al gabinete. La reciente renuncia del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, habría generado un cambio en el ambiente político creando un entorno más propicio para que los congresistas avalen a su equipo.

Esta situación generó una expectativa positiva en la premier, quien exhortó a los parlamentarios a darle el voto de confianza, pues consideró que se “ha presentado de manera clara las políticas del gobierno y se han establecido las metas concretas siendo lo más claro posible”.

“El debate sigue y estamos optimistas en que la mayoría de bancadas no tienen mayores cuestionamientos sobre situaciones de fondo. Esperamos que nos otorguen el voto de confianza para que nos permitan avanzar y poner en práctica las acciones que planteamos como gobierno”, declaró tras la sesión de consejo de ministros.

MIRA: Ministro de Transporte, Juan Silva, acuerda cambios en la ATU y Sutran con transportistas

En ese escenario, y sin tener que cargar con la mochila que significó Barranzuela, la premier sostuvo que se evaluaba los perfiles para designar al nuevo titular del sector y que esta decisión se informará hoy. “Estamos evaluando una terna para que en las próximas horas podamos nombrar al nuevo ministro. Estamos en evaluación y en las próximas horas evaluaremos. No puedo decir con precisión la hora, pero lo ideal es que lleguemos al Congreso habiendo definido el tema”, respondió ante la pregunta de Perú21.

Esto podría jugarle a favor o en contra, pues los parlamentarios estarán a la expectativa de que el nuevo funcionario tenga la idoneidad y un perfil adecuado. También, el Pleno tendrá que tomar en cuenta los cuestionamientos al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por sus vinculaciones con el sindicato Fenate Perú, que es fachada del grupo extremista Movadef.

A ello se suma los recientes audios que publicó este medio sobre los acuerdos del ministro de Transporte, Juan Silva, con transportistas donde se coordina la salida de las titulares de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama.

POSTURAS DEL CONGRESO

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, saludó el optimismo de Vásquez y explicó a Perú21 que su bancada esperará a que termine el debate para tomar una decisión fija, sin embargo, remarcó que esta podría ser a favor. “Creo que tiene razones para estarlo, pues la salida de Barranzuela le allana el camino. Personalmente creo que sí deberíamos darle el voto de confianza”, explicó.

Por su parte, el vocero de Somos Perú, José Jerí, sostuvo que, primero, esperarán que la premier designe al nuevo ministro del Interior. “Nosotros, por el momento, tampoco es que le vayamos a dar el voto de confianza porque esperamos que el nuevo ministro sea idóneo y con experiencia. Eso inclinaría la balanza para darle el voto a favor”, remarcó.

En tanto, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, detalló que “son las políticas del gobierno lo que no me permiten dar un voto de confianza”. “Dicen que queremos tener un gabinete de derecha, pero no pedimos eso sino gente idónea y con perfil. El presidente no gobierna para una facción radical de un partido y debe hacer un gobierno de ancha base”, dijo.

En ese contexto, Juntos por el Perú y Podemos votarían por la continuidad del gabinete. En tanto, Acción Popular, Partido Morado y APP recién decidirán hoy. Por su parte, Perú Libre (PL) no votaría en bloque.

Las bancadas que no darían su respaldo son Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Así, tomando en cuenta los 19 votos de la facción cerronista de PL, se sumarían 63 votos en contra del gabinete Vásquez. Pero, nada está dicho, hasta el conteo final de votos de hoy.

TENGA EN CUENTA

El presidente Pedro Castillo, según anunció la premier, brindará un informe sobre los 100 primeros días de su gestión el miércoles 10, desde la ciudad de Ayacucho.

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 130 de la Constitución y elimina el voto de confianza al Consejo de Ministros.

VIDEO RECOMENDADO

¿Los proyectos mineros peligran?