Después de 95 días, la presidenta Dina Boluarte volvió a hablar con la prensa. Minutos después de las 5:10 de la tarde, la mandataria ofreció una conferencia en la que dio un balance de su viaje a China.

La presidenta informó que propuso una línea de tren eléctrico que conecte3 la mina Las Bambas con Ica, para contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.

“Tuve la oportunidad de ser recibida por importantes autoridades chinas, como el embajador chino en Perú. Participé en 16 reuniones y actividades con empresarios chinos. Mantuve cuatro despachos remotos con el presidente del Consejo de Ministros”, señaló.

“El viaje me permitió fortalecer las relaciones bilaterales. La visita de estado permitió que representantes e inversionistas recibieran información directa sobre las condiciones y ventajas comerciales que ofrece nuestro país”, remarcó.

“Los ministros que me acompañaron tuvieron relaciones bilaterales con empresarios y sus homólogos directos de empresas chinas, que están sumamente interesadas en invertir en el país”, expresó.

Sostuve reuniones con el presidente y su equipo donde destacamos la histórica amistad milenaria de ambos países, reconociendo la necesidad de promover las inversiones de China con Perú. En nuestras conversaciones, enfaticé el interés de Perú en aprender de los avances tecnológicos de China, en infraestructura, energías limpias, inteligencia artificial y minería responsable. Ambos coincidimos en la importancia de promover inclusión”.

“Hubo logros significativos. Suscribimos 13 instrumentos, incluyendo plan de acción conjunta 2024-2029, que guiará nuestra cooperación en innovación científica y tecnológica e infraestructura”, dijo.

Además, detalló que: “Anunciamos la conclusión de las negocioaciones para optimizar el acuerdo de libre comercio entre Perú y China y facilitará la internacionalización de las Pimas. Esperamos suscribir el renovado TLC en noviembre, durante la cumbre de APEC en China”.

“Le cursamos una invitación al presidente de China para que inaugure el puerto en noviembre. Tiene como objetivo transformar al Perú en Hub logístico, facilitando la conexión entre América del Sur y Asia Pacífico”, sostuvo.





CANCILLER DESTACA INCREMENTO DE INVERSIONES

El canciller Javier González-Olaechea, indicó que en todas las reuniones se conversó sobre la posibilidad de obtener más inversiones chinas.

“Sobre este particular no hubo más que buena recepción, afirmaciones muy prometedoras y muy puntuales respecto a que darían en paso siguiente en incrementar inversiones que ya existen o de empresas que ya iniciarán actividades para comprometer más inversiones en el Perú”. Además, dijo que hubo ofrecimiento de más cooperación técnica no reembolsable, como tecnología y capacitación de peruanos.

“El acuerdo suscrito, el resumen del plan de acción conjunta, comprende inversiones, colaboraciones en comercio, economía, industria, asuntos espaciales, agricultura, gestión de gobiernos locales, ciencia, tecnología, gestión de emergencias, sanidad, turismo, seguridad y defensa. El presidente fue puntual que suscribían todo lo que es la lucha anticorrupción, una prioridad para China y que es acorde con el gobierno de la presidenta de la República. Todo está documentado y aprovecho la oportunidad para dirigirme al Congreso por cuanto fui a sustentar la importancia de esta visita, para agradecerles el haber autorizado esta histórica visita”, dijo.





Ministro de Economía explica optimización del TLC con China

Por su parte, el ministro de Economía, José Arista, sostuvo que “en el viaje nos hemos reunido con diferentes representantes de empresas e instituciones públicas. Yo me reuní con el ministro de Economía y Finanzas de China para tratar la optimización del Tratado de Libre Comercio, que tenemos desde el 2010, incorporando temas adicionales como comercio electrónico e inclusión de productos agrícolas como granadas o carne de bovino, siempre y cuando demostremos que Perú es un país libre de la fiebre aftosa. Nuestro pedido era que se incorpore dos productos: mangos y uvas congeladas. Esto permite que congelemos y los exportemos a China, que es el principal socio comercial del Perú, muestro comercio con China es el 38%, es uno de los más altos en toda la región”, indicó.

Agregó que “Perú es uno de los principales proveedores de China en cuanto a frutas. Hay productos en los que tenemos que avanzar más. Chile exporta cerezas, en algún momento, con mayor madurez en el mercado entrará a competir”

“Otro punto es el tratado para evitar la doble tributación. La sesión pendiente es para finales de este año. La idea es que lleguemos a un acuerdo final y ojalá pueda firmarse a finales de este año”, enfatizó.

“Lo otro que están evaluando es reiniciar la exploración y explotación de una mina que está en Cajamarca, que se llama Galeno, cerca de Michiquillay, que pertenece al grupo azteca. Este escenario en el que se reactiva la minería es muy positivo para el Perú”, apuntó.

“También he tenido reuniones bilaterales con otras empresas, en el que el interés que tienen es ampliar la producción. El puerto de Chancay es el eje motivador. Siempre hemos mencionado que es la puerta de entrada a 400 o 500 millones de consumidores en todo Latinoamérica”, puntualizó.





Ministro de Salud anuncia servicio de cirugía robótica

En tanto, el ministro de Salud, César Vásquez, informó que durante su visita a China, pudo conocer los avances tecnológicos en salud.

“El 50% de pacientes son atendidos de manera virtual a través de la telemedicina y el otro 50% saca su cita por celular. No hay cola ni aglomeración de pacientes”, dijo asombrado.

“Tienen 500 mil puestos y centros de salud con sistema de interconexión virtual para hacer referencias. Un centro de salud tiene bajo su cargo varios puestos de salud en aldeas. Los médicos están capacitados en telemedicina y cuando no pueden resolver el problema, se conectan con el centro de salud y así evitan estar llevando físicamente a sus pacientes”, señaló.

“La presidenta ha dispuesto el poder implementar el servicio de cirugía robótica en Essalud y Minsa y estamos dando las cordinaciones para que sea el hospital Dos de Mayo el primero en implementarlo”





Taxis eléctricos

El titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, indicó que en China ya tienen tecnología de 5.5G y tienen más de un millón de antenas a nivel nacional.

“Parte de la reunión fue explicarles la estrategia de desarrollo de 5G y la estrategia de desarrollo. También nos reunimos con BYD, hablamos de nuestro interés de conseguir programa de financiamiento del gobierno chino para implementar programa de taxis eléctricos en el Perú”, refirió.

“También hablamos con minibuses para sustituir a 10 mil combis y vans que están en periodo de obsolescencia”, indicó.

En otro momento, señaló: “Conversamos sobre la posibilidad de que vengan aerolíneas chinas al Perú y puedan traer turistas. Queremos aerolíneas chinas que vengan al Perú y viceversa”.

Por su parte, Hania Pérez de Cuéllar, titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, expresó que sostuvieron dos reuniones con viceministros: “Junto con mis colegas, tomamos nota sobre las posibilidades del uso de la IA en los procesos constructivos, no solo operación sino construcción de manera remoto y el uso de esta tecnología para ciudades inteligentes y generación de energía fotovoltaica para casas altoandinas que sufren de las heladas”.

“También tuvimos la oportunidad de explicar la cartera que tenemos “Grandes Ciudades”, 25 proyectos aptos para poder avanzar, de los cuales 6 están viables y pueden ser susceptibles de financiamiento. Hubo interés de algunas empresas en invertir en proyectos de agua y saneamiento y de concretarse, serían 1500 millones de dólares que permitirían cerrar la brecha de agua y saneamiento”, expresó.





Dina Boluarte responde a la prensa

Dina Boluarte fue consultada sobre el adelanto de elecciones.

“Vamos a seguir gobernando hasta el 28 de julio del 2026″, respondió.

Sobre la aprobación de normas con poca discusión, como la de crimen organizado, la mandataria respondió: “Vamos a esperar que el Congreso remita al Ejecutivo y en cuanto tengamos los sectores estarán opinando, creo que no es conveniente adelantar opinión de algo que todavía no tenemos entre manos”.

Sobre el incremento de la pobreza, la presidenta sostuvo: “Los que estamos en el Perú y ustedes históricamente saben cómo venimos caminando. El 2023 ha sido un año difícil en el cual usted con suma razón dice que se ha incrementado la pobreza, esto tiene como fundamento el que salíamos luego de la pandemia, luego las 500 manifestaciones violentas han generado costos al gobierno y por ende a los peruano, más de todo lo que costó la pandemia misma. Vino el Yacu, el dengue, esta suma de condiciones no han permitido económicamente que hayamos crecido. Todo aquello que genere no crecimiento económico va a redundar en el sector más frágil de la población peruana que son las personas vulnerables”.

“Allá en China me hicieron la pregunta qué me gustaría para mi país y lo dije con total convicción porque es lo que siento, que nuestros niños de hoy no pasen hambre, que nuestros niños de hoy tengan un futuro prometedor y sean grandes profesionales, por eso nuestra preocupación desde el Minedu de estar construyendo colegios para darle calidad educativa”, sostuvo.

“El mes pasado fui a Chorrillos a inaugurar un colegio Bicentenario. La directora me dijo ‘gracias presidentea, hemos esperado 54 años para tener un colegio’. Shenzhen en menos de 40 años, una ciudad. Sería bueno que la prensa en adelante pueda acompañarnos en estos viajes y puedan ver con sus propios ojos cuán importante es salir, visitar y traer ese interés de tecnología para nuestro país”, indicó.

Además, le preguntaron sobre quién quedó al mando mientras se habría sometido a cirugías.

“Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta” enfatizó.

Sobre las niñas awajún violadas por profesores, solo atinó a decir: “Sobre las denuncias, acá está el ministro de Educación”, y le cedió la palabra a Morgan Quero que volvió a repetir: “Desde el 26 de mayo, el Minedu ha tomado varias iniciativas para separar de manera contundente a estos violadores disfrazados de docentes. Hemos separado a 121 docentes”.

Sobre las joyas de su wayki Oscorima, la presidenta expresó:

“Hoy estuvo aquí el gobernador. Desde aquí mi saludo a mi wayki el gobernador de Ayacucho. Respecto de su pregunta, está en la Fiscalía y estamos colaborando con el MP, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tatnas que me cite la Fiscalía, no solo por el tema Rolex sino por las tantas otras carpetas que me abre el MP. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, expresó.

Sobre su baja popularidad y si teme a la captura de Vladimir Cerrón, señaló:

“Lo que está bajo es la inflración y eso repercute cuando la madre de familia va al mercado y quiere comprar pollo, papa, están bajando los precios. Tenemos una reactivación económica en positivo”.

“Hay que pensar en positivo y trabajar en esa persepectiva”.

“Cualquier persona que esté buscada debe ponerse a derecho. Su captura tiene que ver el Mininter y ahí se desarrollará su captura”, agregó.

“El proyecto de lesa humanidad no ha llegado al Ejecutivo, los sectores lo revisarán y estaremos atendiendo en esa mirada”, dijo sobre el proyecto del COngreso sobre delitos de lesa humanidad.

”Alguna prensa a veces repite noticias que no ayudan en positivo. Por favor, repitan las cosas buenas que el gobierno está haciendo”

Sobre sus cirugías dijo: “Estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología y a esas preguntas tendenciosas son las que no ayudan y no generan interés en la población”.

Sobre mociones de censura: “siempre hemos dicho que los ministros están en constante evaluación. Esperemos que el Congreso resuelva. Son ellos los que están planteando”.









