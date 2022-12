Sesenta minutos tendrá hoy el presidente Pedro Castillo para ejercer su derecho a la defensa respecto del pedido de vacancia presidencial –el tercero en casi 16 meses de gobierno– formulado en su contra por incapacidad moral permanente. Hasta ayer, sin embargo, se desconocía si el mandatario hará sus descargos personalmente o delegará esa tarea en sus abogados. Hasta ayer también era una incógnita si en la plenaria –que se inicia a las 3 de la tarde– se alcanzarán los 87 votos necesarios para destituir al mandatario y dar paso así a una sucesión constitucional como salida a la grave crisis política en que se encuentra el país desde el 28 de julio de 2021.

FUNDAMENTOS

Por lo pronto, ayer, las declaraciones del exjefe de la Dirección de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre, más la declaración de Salatiel Marrufo ante la Fiscalía (ver págs. 2 y 3), que pusieron sobre la mesa nuevas evidencias de corrupción del jefe de Estado, abonaron en favor de la propuesta de destitución que tiene entre sus fundamentos “el irresponsable desmantelamiento y copamiento clientelista del Estado”, “los vínculos cada vez más evidentes con actos de corrupción incompatibles con el ejercicio de la Presidencia” –con un total de veinte personas del entorno de Castillo detenidas y otras prófugas–, “su falta de honestidad, incompatible con el ejercicio del cargo” y la “violación de la majestad del Parlamento ofreciendo obras y puestos a congresistas a cambio de impunidad”.

Legisladores de distintas tiendas instaron al oficialismo a ponerle fin a la incertidumbre generada por el régimen. Edward Málaga, promotor de la moción, no se animó a hacer proyecciones sobre la votación, pero insistió en que algunos representantes progobiernistas apoyarían la vacancia. María del Carmen Alva (AP), en tanto, pidió a los parlamentarios “votar con responsabilidad” y anticipó que en la eventualidad de que no se alcancen los votos “no podemos hablar de fracaso porque la vacancia es parte del control político y no hay límites para presentarla”.

Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, por su parte, comentó que en la eventualidad que el mandatario no concurra al hemiciclo “el proceso continúa”.

EMISARIO DEL CIERRE

Por otro lado, Perú21 tuvo acceso a información castrense que confirma que un mensajero de Palacio (Casa Militar) sondeó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, así como a los comandantes generales de los institutos armados, sobre un tema concreto: si apoyarían al presidente Castillo ante un eventual cierre del Congreso. En el caso de Gómez de la Torre, trascendió que el acercamiento se habría producido el viernes, durante una ceremonia celebrada por el Día del Reservista. Al día siguiente, se recuerda, el entonces ministro de Defensa, Daniel Barragán, renunció de manera “irrevocable” pues ya habría tenido conocimiento previo de que estas consultas se iban a producir. Según supo este diario, la respuesta de Gómez de la Torre al emisario, y también la que dieron los jefes de la Marina y de la FAP, fue negativa, haciendo hincapié en el respeto al marco constitucional.

SABÍA QUE

La premier Betssy Chávez solicitó al presidente del Congreso la participación en el debate del canciller y los titulares de Justicia, Trabajo y Comercio Exterior.

Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, dijo que mantendrán su acuerdo de votar en contra de la vacancia.