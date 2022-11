Nuevos aires en Palacio. Luego de aceptar la renuncia de Aníbal Torres, muchas veces cuestionado premier, Pedro Castillo tomó la decisión de reemplazarlo con Betssy Chávez, quien fue censurada por el Congreso cuando estaba a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hoy, el nuevo Gabinete será presentado en Palacio.

Tras tomar juramento de Chávez Chino en horas de la tarde, el mandatario hoy decidirá, junto a su premier, la conformación de su equipo ministerial que buscará la confianza ante el Parlamento en los próximos días.

La designación de Betssy Chávez se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Nuevo Gabinete:

Presidencia de Consejo de Ministros: Betssy Chávez Chino

Ministerio de Relaciones Exteriores: César Landa Arroyo

Ministerio de Defensa: Daniel Barragán Coloma

Ministerio de Economía y Finanzas:

Ministerio del Interior: Willy Huertas Oliva

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Félix Chero Medina

Ministerio de Educación: Rosendo Serna

Ministerio de Salud:

Ministerio de Agricultura y Riego:

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:

Ministerio de Producción:

Ministerio de Comercio Exterior y Tursimo:

Ministerio de Energía y Minas:

Ministerio de Transporte y Comunicaciones:

Ministerio de Vivienda, Construcción y Comunicaciones:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Ministerio del Ambiente:

Ministerio de Cultura:

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:

El nombramiento de Chávez habría provocado la salida del Gabinete Ministerial de Dina Boluarte, vicepresidenta de la República,, quien a través de sus redes sociales, informó que dejaría el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, aseguró Boluarte.