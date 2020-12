ACTUALIZACIÓN 10:58 A.M.

De otro lado, la premier reafirmó el compromiso gubernamental con la prevención de la violencia y la protección de las sobrevivientes. En esa línea, subrayó que se implementará el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Asimismo, se consolidará la interoperabilidad entre los ministerios del Interior y de la Mujer para identificar a niñas, niños, adolescentes y mujeres sobrevivientes de la violencia que se encuentran en peligro e intensificar su búsqueda.

“Pondremos especial atención en los mecanismos que permitan y faciliten la inclusión de las personas con discapacidad y culminaremos con la elaboración de la Política Nacional de Pueblos Indígenas y la actualización de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad”, remarcó.

ACTUALIZACIÓN 10:54 A.M.

Bermúdez resaltó que el gobierno de Francisco Sagasti asumirá “la compleja tarea de reconstruir la relación entre la Policía Nacional del Perú y la ciudadanía”. En ese contexto, reiteró que se tomarán medidas con respecto al desempeño de la policía en las manifestaciones ciudadanas registradas semanas atrás.

Destacó la colaboración en esa tarea del Ministerio del Interior con el Ministerio Público en las investigaciones.

Indicó que para fortalecer y modernizar a la Policía Nacional del Perú se ha creado una Comisión de Bases que, en 60 días, deberá proponer acciones concretas.

“Somos conscientes que no existe un consenso en relación con las medidas adoptadas; sin embargo, eran necesarias. (…) Esto no significa un cuestionamiento a la institución policial como tal, sino medidas excepcionales, inscritas en el ordenamiento constitucional”, recalcó.

Adelantó que en breve se pondrá en marcha un plan de acción contra las bandas criminales y se continuará con la implementación de la estrategia multisectorial “Barrio Seguro” en las 92 zonas más vulnerables al crimen y a la violencia.

ACTUALIZACIÓN 10:46 A.M.

En materia de lucha anticorrupción, la titular de la PCM se comprometió a fortalecer los sistemas anticorrupción, apoyar la reforma del sistema de justicia y garantizar la autonomía de la Procuraduría General del Estado.

“Propondremos la creación del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, liderado por un fiscal supremo”, refirió.

Adelantó que se reactivará el Consejo para la Reforma de la Justicia y presentará un proyecto de ley para contar con una renovada e integrada Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

ACTUALIZACIÓN 10:44 A.M.

Anunció también la implementación “de manera gradual, flexible y segura el retorno a clases a través de las modalidades presencial, semipresencial y remota, tomando en cuenta el contexto territorial de cada zona”. Para ello, dijo, se coordinará con los gobiernos regionales para planificar e implementar esta progresividad.

Señaló que se ha iniciado la apertura de pilotos en zonas rurales de 437 instituciones educativas, a favor de más de 21,629 estudiantes de siete departamentos del país.

“En el primer trimestre del 2021, continuaremos con la distribución de los equipos informáticos en beneficio de 996 293 estudiantes y 90137 docentes, quienes se ubican principalmente en zonas rurales y de mayor pobreza del país. El 47% de las tabletas cuenta con servicio de internet y el 53% del total funcionan de manera offline para zonas sin cobertura. Asimismo, se ha completado la adquisición de cargadores solares para aquellos estudiantes que no cuenten con energía eléctrica, a favor de 203,080 estudiantes y docentes. Continuaremos con las medidas para mejorar la conectividad en el 2021”, informó.

Además, anunció que coordinará con el Parlamento el debate y aprobación de los proyectos de ley para fortalecer el sistema de educación superior; continuar con la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y modificar la estructura funcional del ministerio.

ACTUALIZACIÓN 10:42 A.M.

Las manifestaciones y protestas en la región Ica también fueron abordadas por Bermúdez en su presentación ante el Pleno del Legislativo.

“Para fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales en las empresas del sector de agroexportación en Ica destinaremos 50 inspectores de trabajo, lo que permitirá la realización de operativos en la totalidad de empresas agroindustriales del departamento. Implementaremos Plataformas de Inspección de Trabajo desconcentradas; verificaremos el pago de utilidades a los trabajadores de la actividad agraria y el cumplimiento de condiciones de trabajo dignas. Asimismo, desde el Ejecutivo presentaremos un Proyecto Ley derogando el régimen laboral aplicable a los trabajadores agrarios comprendidos en la Ley Nº 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”, indicó.

Asimismo, anticipó que el gobierno impulsará diversos mecanismos de financiamiento y seguro agrario para favorecer al pequeño productor. “Reestructuraremos el FAE Agrario (Financiamiento Agrario Empresarial) con el objetivo de flexibilizar los créditos a los agricultores y otorgarle un rol más activo al Agrobanco, que funcionará en alianza con el Banco de la Nación y Cajas municipales y rurales”, anotó.

ACTUALIZACIÓN 10:40 A.M.

De otro lado, la premier destacó que el turismo es una actividad fundamental para la economía peruana, por su importante aporte en divisas y empleos. En esa línea, dijo que en tanto se recupera el turismo internacional, se impulsará el turismo interno.

“Progresivamente, reiniciaremos las actividades turísticas en veintidós áreas naturales protegidas, con condiciones óptimas de salubridad y servicios adecuados para los visitantes nacionales y extranjeros”, declaró.

“El sello Safe Travels, es la certificación que cataloga al Perú como destino seguro en el mundo, otorgado por el World Travel & Tourism Council con el propósito de generar confianza en el visitante nacional y extranjero. La suscripción de los destinos turísticos a estas certificaciones, bajo el cumplimiento de los protocolos sectoriales aprobados, y en específico de los “Lineamientos sanitarios ante la Covid -19 para destinos turísticos”, apoyarán la reactivación del Sector”, manifestó Bermúdez.

ACTUALIZACIÓN 10:35 A.M.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Añadió Bermúdez que el objetivo del gobierno de transición y emergencia es reactivar la economía, pero sin poner en riesgo la salud de la población.

“Si bien los indicadores de los últimos meses muestran que la economía peruana no ha recuperado el ritmo de crecimiento y seguimos en territorio negativo con respecto al período prepandemia, prevemos que en unos meses la economía peruana volverá a registrar tasas positivas de crecimiento. (...) El gobierno de transición y emergencia se compromete a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y trazar el camino hacia la recuperación fiscal y de los recursos utilizados durante la crisis: mantendremos el equilibrio fiscal y la prudencia en el gasto público”, sostuvo.

Agregó que en materia fiscal se continuará avanzando en la implementación de medidas para acelerar la inversión pública. Asimismo, desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se promoverá la participación de empresas regionales y locales en los procesos de contratación de gobierno a gobierno teniendo como socios estratégicos a las cámaras de comercio regionales.

“Continuaremos con el programa Arranca Perú, en especial con los recursos destinados al mantenimiento periódico y rutinario de vías vecinales en 190 municipalidades provinciales; así como, con el programa PROREGIÓN”, refirió.

De otro lado, anunció que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) continuará con la implementación de un sistema de pagos con tarjeta única y sin contacto, que sea válido en todos los servicios actuales del transporte de Lima y Callao con el fin de facilitar el desplazamiento de los usuarios y mitigar los riesgos del contagio de la COVID-19 en el transporte público.

ACTUALIZACIÓN 10:28 A.M.

La titular de la PCM informó que el gobierno negocia con varios proveedores de vacunas contra el COVID-19 con el objetivo de obtener vacunas seguras, oportunas y a un costo razonable.

“Estos procesos de negociación son largos y complejos, involucran a muchos actores, y se realizan bajo condiciones de incertidumbre debido a que los ensayos clínicos de estas vacunas aún no han culminado, las facilidades para su fabricación no están del todo disponibles, y la información se actualiza día a día. No obstante, el gobierno de transición y emergencia está haciendo todo lo posible para iniciar el proceso de vacunación el primer trimestre de 2021″, manifestó.

Agregó que bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y sus diversas dependencias, EsSalud, las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales y locales, empresas privadas, gremios profesionales y empresariales, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, y un gran número de voluntarios, participarán activamente en la distribución de vacunas en todo el territorio nacional. “Estamos elaborando un plan estratégico de distribución para poner al alcance de toda la población las vacunas a lo largo de 2021″.

ACTUALIZACIÓN 10:25 A.M.

La jefa del gabinete informó que los ministerios de Salud, Justicia y Derechos Humanos están tomando las previsiones para la contención de un posible segundo rebrote de la COVID-19 en los centros penitenciarios y centros juveniles. “Realizaremos campañas de salud en beneficio de los adolescentes en conflicto con la ley penal, dotaremos de Equipos de Protección Personal y continuaremos con los tamizajes para el diagnóstico de la COVID-19″, dijo.

Recordó que la institución policial ha sido una de las más golpeadas por la COVID-19 falleciendo un total de 513 efectivos. “A todos ellos y sus familias, nuestra solidaridad y gratitud”, señaló, al tiempo de lamentar los casos de corrupción en la adquisición de suministros de protección frente a la pandemia. “Aseguramos la investigación y sanción a los responsables”, recalcó.

ACTUALIZACIÓN 10:20 A.M.

Bermúdez garantizó una transferencia de gestión gubernamental ordenada y responsable al próximo Gobierno 2021-2026.

“A partir de enero de 2021, todas las entidades públicas a cargo del Poder Ejecutivo crearán Comisiones para este fin. Tan importante como las elecciones libres y legítimas es que el nuevo Gobierno inicie su administración bien informado y con los reportes de gestión que den cuenta de los avances y desafíos de cada sector. Ese es nuestro deber y compromiso”,. indicó.

ACTUALIZACIÓN 10:15 A.M.

La primera ministra Violeta Bermúdez sostuvo que Son cinco las líneas que priorizará el gobierno de transición y de emergencia:

1. Elecciones, neutralidad y transferencia ordenada.

2. Lucha contra la pandemia.

3. Reactivación económica.

4. Educación para todos nuestros estudiantes.

5. Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

Anunció también la emisión de un decreto supremo con disposiciones expresas sobre la conducta de los servidores públicos durante la campaña y el período electoral.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presenta hoy ante el Pleno del Congreso para exponer la política general del gobierno de Francisco Sagasti.

La primera ministra, acompañada de los integrantes del gabinete, partió hace unos minutos de Palacio de Gobierno donde fue despedida por el propio mandatario para luego dirigirse caminando rumbo al Palacio Legislativo.

De acuerdo a lo establecido por el Parlamento, la jornada en la que el equipo ministerial solicitará el voto de investidura se extenderá hasta mañana viernes.

En la víspera, se recuerda, el gabinete sufrió su primera baja con la renuncia de Rubén Vargas al Ministerio del Interior apenas quince días después de haber asumido el cargo.

Como informó Perú21, la dimisión de Vargas se produjo a solicitud de la premier Violeta Bermúdez con el fin de asegurar el voto de confianza de las diferentes bancadas políticas. Ello, además, luego que grupos minoritarios como Unión por el Perú y Podemos condicionaran su respaldo a la salida del titular del Mininter.

VIDEO RECOMENDADO

Panamericana sur sigue bloqueada en varios tramos por protesta de trabajadores de agroexportadoras