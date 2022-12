La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofrece esta mañana una conferencia de prensa para pronunciarse sobre las protestas violentas que azotan nuestro país. Además, se refirió a las muertes provocadas por estas manifestaciones que ya van cobrando más de 15 vidas humanas.

Acompañada de ministros de Estado, la mandataria llevará a cabo el encuentro en el Palacio de Gobierno.

A las 9: 00 a.m., la presidenta tomó la palabra para extender sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos debido a las manifestaciones violentas en el Perú.

“Desde la casa de Gobierno, quiero hacer llegar mis condolencias a las familias que han perdido a sus familiares en estos tiempos donde se ha generado una violencia innecesaria para todos”, con estas palabras inició su discurso.

En medio de su intervención, la jefa de Estado reveló que se opuso a la última cuestión de confianza que Aníbal Torres presentó ante el Congreso: “Luego de eso me aparté (...) Protegí al presidente hasta donde pude y recomendé que no se presente esa cuestión de confianza”, aseguró.

También se refirió al golpe de Estado que dio el dictador Pedro Castillo: “Pedro Castillo da el Golpe de Estado el 7 de diciembre y eso ocasionó como último tramo del conflicto entre Congreso y Ejecutivo; que el Congreso con 101 cotos vacara al presidente Castillo”.

“Si no se hubiera presentado la cuestión, seguramente Pedro Castillo seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó a tomar la decisión que provocaron ese golpe de Estado y vacancia?”, agregó.

“Yo estoy cumpliendo con el orden constitucional y quiero trabajar de la mano con ustedes. Hay que resolver los temas principales que el país necesita”, expresó la mandataria.

Antes de dar pase al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Manuel Gómez de la Torre, exhortó a los congresistas a que acepten el adelanto de elecciones:

“El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones, entonces señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país”, sentenció Boluarte.