[EN VIVO] Congreso: Hoy se vota la ley que crea las 'Zonas Especiales'

El congresista Ilich López volverá a sustentar el proyecto de ley. Ya lo hizo la semana pasada.

En el Congreso, como ha informado Perú21, aún está pendiente la votación para contar con un marco regulatorio para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), y aunque hay un sector de la izquierda que no quiere que continúe adelante esta propuesta, para la profesora de la Universidad del Pacífico, Mercedes Aráoz, esta es una oportunidad para atraer mayor inversión.

A continuación reproducimos una entrevista a Mercedes Aráoz en la que nos explica porqué es importante para el país que se apruebe esta ley.

Mercedes Aráoz: "Las zonas especiales generan empleo"

¿Cuál es la finalidad de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)?

La idea de crear ZEE es generar conglomerados productivos nuevos. No estamos hablando de espacios que compitan con las producciones actuales, la idea es aprovechar la nueva situación que nos permitirá volvernos un hub portuario y logístico en Sudamérica, para que en estas zonas se creen actividades nuevas, de mayor tecnología, que generen valor agregado. Perú tiene 11 ZEE, cada zona con su propia ley, de las cuales solo cuatro funcionan y a media caña. Las ZEE deben ser atractivas para la inversión privada, donde hay facilidades aduaneras. Es normal regular, pero hay que ser competitivos con relación a las zonas que tenemos alrededor del mundo y en nuestra región en particular, o sea Chile, Colombia, en fin hasta Ecuador, que tiene tasas de exoneración de impuestos a la renta de 0%, mientras nosotros del 30%. Puede establecerse una tasa de 0% que puede ir aumentando a lo largo del tiempo, hay fórmulas, pero no empezar a partir de una tasa de 15% como está en la propuesta legislativa. Eso nos quita competitividad para atraer inversiones.

¿Qué ventajas nos trae contar con esas ZEE?

Te ayuda a traer inversión orientada a este tipo de desarrollo, de espacios logísticos. Hay elementos bien interesantes que se pueden desarrollar en esta zona y eso se trabaja también a través de reglamentos. Un factor que ayuda, y que he visto en la propuesta de la ley, el tema de la administración que pasaría a ser privada. El que se corre el riesgo sería el privado. Actualmente, la gobernanza donde está el alcalde, donde está el gobernador, que demora la toma de decisiones públicas. Obviamente, yo no voy a darle un descuento tributario si no estoy generando algo de valor realmente importante, tampoco si voy a hacer cosas que compite con las producciones domésticas que exportamos directamente. Debes tener reglas claras para que no genere una competencia desleal, para que no haya elementos ligados a contrabando y lavado.

¿Hay algún inconveniente internacional?

La OCDE es para evitar el paraíso fiscal, no para dejar de promover inversión extranjera. La OCDE no ha dicho nada en contra de la generación de ZEE para el desarrollo regional, eso incluso está dentro de los temas OMC. Estos beneficios los tiene Chile que es OCDE, los tiene Colombia que también es OCDE. Paraíso fiscal no vamos a ser, no es la idea. Le pones condiciones claras de desempeño en función al desarrollo regional.

¿Qué dice la experiencia internacional?

Es muy variada. Tú tienes zonas económicas especiales muy exitosas en Costa Rica, por ejemplo, en República Dominicana. Nosotros somos un mal ejemplo porque hemos puesto reglas que no funcionan. En Asia sí se ven resultados de cambios, por ejemplo en ciudades o puertos pesqueros que después se convirtieron en grandes proveedores de productos industriales de alta tecnología. Hay que tener una política clara de desarrollo productivo para nuestras regiones y para eso se puede trabajar con una buena reglamentación, y posteriormente un reglamento que facilite que se aproximen estas inversiones a nuestro país.

¿Qué está fallando en el modelo de ZEE en el Perú?

Los reglamentos son muy restrictivos. Hay que cuidar eso. Hay que ser claros en la gama de actividades. No mirar simplemente el tema regulatorio. Estas ZEE pueden ayudarnos a generar más recaudación.

¿Cuál es el beneficio social?

La mayor infraestructura no solo beneficiará a las ZEE, sino también a otras poblaciones. Esto genera infraestructura, empleo y sobretodo el impulso que se le va a dar a industrias que están conexas.

¿Qué tipo de empleo?

Es mucho empleo y formal, porque ahí no entra la informalidad. Hay que tener mirada de largo plazo. Esto obliga a pensar en el desarrollo de la infraestructura para la interconexión nacional.

¿Hay quienes se oponen porque consideran que habrá menos recaudación?

Acá se niegan a una rebaja por el tributo. Este impuesto a la renta es por un periodo de tiempo, puede adecuarse de manera progresiva, pero hay que empezar desde cero. Hay que tener un incentivo para que la inversión venga rápido al país y se adecúe al contexto. No podemos seguir siendo exportadores solamente, y digo con todo el respeto del mundo de la exportación tradicional, tenemos que pensar en alternativas que nos permitan estar en todos los mercados con otros productos más insertados en las cadenas globales de valor. No es solo para China. Es, por ejemplo, una oportunidad de decirle a nuestros amigos de Estados Unidos que también es un beneficio para ellos.

