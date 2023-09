No tenemos gobierno. O sí, la improvisación nos gobierna. Hace varios meses ya. Lo de ayer, en Arequipa, fue un papelón. Y ha sido precisamente en la cumbre minera más importante del país, donde el Ejecutivo volvió a mostrar que, por ahora, parece un socavón, un hueco, un yacimiento de la informalidad.

El premier y su ministro, el de Energía y Minas, tuvieron largos días para coordinar, para ponerse de acuerdo, para alinear sus mensajes, para no contrastar, para no confundir a los asistentes, —empresarios e inversionistas mineros— con dos discursos distintos justo en Perumin, el principal espacio de diálogo que tiene la minería. Justo en Arequipa. Justo sobre Tía María.

Así llegaron a la convención Alberto Otárola y Oscar Vera. El ministro salvado por el Congreso hace unos días aseguró el último lunes durante el discurso que ofreció en la inauguración del evento que su sector tiene deseos de que se haga viable el proyecto minero Tía María. Un tema que puso gratuitamente en agenda, tal vez por congraciarse con los asistentes locales.

“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos que tenemos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión”, dijo el cuestionado ministro.

Pero llegado el martes, su jefe lo puso en vereda al asegurar cortante, pero contundente, que Tía María no está en la agenda del Gobierno. Lo dijo frente a un grupo de periodistas tras finalizar su discurso en la cumbre minera, en el que, vaya ironía, aseguró que “no va a permitir que el país caiga en el caos, desorden e inseguridad”. Un discurso, en el que no pronunció las palabras Tía y María.

“Sobre Tía María, no está en la agenda del Gobierno en este momento. Tienen que solucionarse, por consenso, los problemas que ha tenido esta inversión”, dijo el titular de la PCM, incómodo, sabiendo lo que venía, apurando el paso y zafando cuerpo justo cuando la prensa se encargaba de recordarle el distinto discurso que su ministro ofreció un día antes, en esta misma cumbre, en la que destacó la importancia del proyecto y el deseo del Gobierno porque este se ejecute.

Otárola volvió a enfrentar a la prensa minutos después, aunque esta vez ya preparado para darle forma a su explicación sobre lo dicho por su ministro sobre el proyecto cuprífero ubicado en Cocachacra, en la provincia de Islay y paralizado desde 2015.

“(...) en el caso Tía María, nosotros podemos decir, claramente, que mientras no se solucionen los problemas que han existido y se resuelvan los justos reclamos de los pobladores circundantes no va a ser posible que podamos anunciar un avance. Estamos en permanente atención respecto de este tema”, explicó el jefe del gabinete, quien trató por todos los medios de convencer a los periodistas que no existe una contradicción entre lo dicho por Vera y lo que él respondió con convicción.

Para el exviceministro de Minas, Guillermo Shinno, lo de Otárola y su ministro parece una contradicción, y que en todo caso hay que tomar con calma lo que se habla en el Gobierno.

“Sí puede generar confusión (sobre lo dicho de Tía María), pero quiero rescatar igual lo bueno, para mí hoy no está en la agenda, pero quizá más adelante sí”, opinó el experto a Perú21.

Southern Cooper Corp. la empresa operadora de este proyecto cuya inversión se estima en unos 2,000 millones de dólares, se encuentra desarrollando un proceso de aceptación social en la población arequipeña involucrada, buscando el destrabe del proyecto.

PROYECTOS MINEROS

En la convención arequipeña, Otárola anunció nueve proyectos mineros prioritarios que recibieron el visto bueno del Gobierno para el reimpulso de las inversiones en el país, entre estos el yacimiento de Zafranal, ubicado en Arequipa. El premier señaló que el Gobierno trabaja para garantizar que el Perú siga siendo un país seguro para las inversiones, en minería y otros rubros.

Ante la audiencia minera aprovechó la atención para elogiar la gestión de la presidenta Dina Boluarte, marcada en sus primeros meses por violentas protestas sociales en contra de este Gobierno emergido tras el golpe de Pedro Castillo. Para el titular de la PCM estas acciones de protestas y desmanes registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 tenían como objetivo derrocar a Boluarte.





DATOS

El premier anunció que este 2 de octubre el Consejo de Ministros aprobará la creación de la Ventanilla Única Digital para acelerar los trámites mineros. Otárola precisó que en la actualidad un proyecto minero requiere 43 permisos, licencias, autorizaciones, entre otros.

Este año las empresas comunales alcanzarían los S/1,000 millones en ventas al sector minero, según el IIMP.