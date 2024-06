El alcalde empezó a tocar fondo. No cumplir con sus promesas de campaña, no enfrentar los principales problemas de una ciudad estancada durante su mandato, no convertir a la capital en esa potencia mundial que aseguró cuando era candidato y hasta dejar que la basura se acumule en las calles le están pasando una cara factura a Rafael López Aliaga.

Lima, la ciudad desbordada por la inseguridad, el tráfico vehicular y, ahora también, por los residuos sólidos, la pasa mal por la inacción de su máxima autoridad. Los limeños comienzan a darle la espalda a su burgomaestre, a marcar distancia, a castigarlo con el látigo de su desaprobación.

López Aliaga ha sufrido su peor caída desde que asumió el cargo hace ya 17 meses. Un 69% rechaza su gestión, según reveló la última encuesta de Ipsos para América Televisión, en lo que representa un incremento de 10 puntos en comparación al estudio realizado el mes pasado (59%) y que supone, además, la peor cifra de desaprobación que alcanza la autoridad limeña desde que se sentó en el sillón municipal.

El alcalde se desploma. Se va a pique. Su aprobación también. Solo un 25% de los capitalinos está satisfecho con su trabajo. Son siete puntos menos de apoyo ciudadano en un mes, una cifra que marca su mínimo histórico. Desde junio del año pasado la autoridad limeña ha visto disminuir su aprobación mensual consecutivamente.

Mientras sigue culpando a otros de su inacción, mientras una denuncia por compras sobrevaloradas de motocicletas señala a su gestión, mientras proyecta gastar 13 millones de soles en carruajes a caballo para, dizque, reorganizar el transporte público en el Centro Histórico, la sombra de la revocatoria empieza a caer, también, sobre el burgomaestre, que ya enfrenta un proceso en su contra. Y seguramente vendrán más solicitudes de compra de kit para sacarlo del cargo.

Y es que a la consulta de Ipsos sobre esta posibilidad, el 57% de los entrevistados se mostró a favor de que López Aliaga deje la alcaldía, mientras un 36% de limeños votaría para que su autoridad continúe en el cargo.

ENSUCIADO POR LA BASURA

Para la urbanista y columnista de este diario, Mariana Alegre, el problema del recojo y acumulación de basura en las calles del Centro Histórico ha provocado que se incremente significativamente el rechazo a la gestión del alcalde.

“Los resultados de la encuesta demuestran cómo la ciudadanía reacciona a los problemas cotidianos, cómo la crisis de la basura impacta de manera decidida en la vida cotidiana de la ciudadanía. En nuestra encuesta anual de ‘Lima, cómo vamos’, el problema de la gestión de los residuos sólidos y la basura es el segundo problema más importante para los limeños. Y claramente, la crisis a partir de las decisiones a nivel de la Municipalidad de Lima ha impactado enormemente en la aprobación del alcalde López Aliaga”, indicó la especialista a Perú21.

Ipsos realizó este estudio entre el 4 y 7 de junio, cuando las calles de Lima sostenían toneladas de basura luego de que la comuna de López Aliaga no renovara contrato con la empresa Innova Ambiental, encargada del recojo de los residuos sólidos en la ciudad.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en la provincia de Lima. MUESTRA: 462 personas entrevistadas. Margen de error para resultados totales de ± 4.5%. TÉCNICA: 462 personas entrevistadas. Margen de error para resultados totales de ± 4.5%. CAMPO: Se llevó a cabo del 04 a 07 de junio del 2024.

