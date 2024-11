En medio de denuncias, ministro Julio Demartini acudió al despacho de fiscal de la Nación, Delia Espinoza

En medio de una moción de censura en su contra y las denuncias de irregularidades en el programa Qali Warma, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, acudió al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para, según dijo, compartir información sobre el tema.

A través de dos post en la red social X, sin embargo, el Ministerio Público informó que en el encuentro, la titular del Ministerio Público le "recalcó" al titular del Midis que la institución "cumple la función que le corresponde con autonomía y sin ningún tipo de injerencia".

"Además, le aseguró que todas las investigaciones contra Qali Warma continuarán hasta identificar plenamente a las autoridades, funcionarios y servidores comprometidos, así como determinar su grado de responsabilidad penal", puntualizó.

A través de un video, por su parte, Demartini dijo que compartió información con la fiscal Espinoza sobre las incidencias registradas en el programa Qali Warma, en alusión a la reciente denuncia del reparto de conservas con carne de caballo etiquetadas fraudulentamente como carne de res a centros educativos que participan en el programa.

"Nos ha dado ciertas recomendaciones y estamos trabajando en conjunto. Vamos a comenzar para que el programa, a través del Midis, le dé toda la información para que podamos tener resultados en las investigaciones caiga quien caiga. Queremos saber quiénes son los responsables de haber vulnerado los sistemas", aseguró el ministro.

Él también se presentó ante la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social del Parlamento donde aseguró que la expresa Frigoinca, que tuvo a su cargo la elaboración de las conservas, ya había sido separada y se pidió una sanción en su contra al sistema sanitario nacional el año pasado.

No obstante, comentó, esta se levantó en diciembre "justo cuando estábamos en proceso de selección". "Si los buenos funcionarios hubieran hecho su trabajo, esta empresa no hubiera repartido ninguna lata; se permitió que la empresa venda a proveedores, nosotros no compramos a productores y los proveedores han podido comprarle a la empresa", sostuvo.

Asimismo, insistió en que habría intereses de terceros detrás de estas denuncias en su contra.

