El presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, expresó su rechazo y crítica a la candidatura de Pedro Castillo de Perú Libre. En un comunicado, Alva calificó de “dictatorial” la oferta política de Castillo porque “viene ahuyentando la inversión, confundiendo al elector, y estaría poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica y laboral”.

“Le decimos no a las estatizaciones, no a las propuestas que resultarían trágicas para la nación y no a quienes pretenden convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder”, indica el texto.

“No estamos de acuerdo con sus propuestas que tiene Castillo, serían fatales para el país. Nosotros somos empresarios provincianos que hemos venido y hemos trabajado sin ayuda del gobierno. Y no puede venir y decir que va a estatizar conglomerados. Es un trabajo que nosotros hemos hecho solos”, manifestó Alva a Perú21, claramente ofuscado.

“Cómo va a venir alguien que dice que va a estatizar, si es un trabajo nuestro, los provincianos. Yo vine a Lima, he criado cuyes, gallinas. Y luego hice mi trabajo y llegué aquí. Es un trabajo que logré con mi esfuerzo”, aseveró.

“No queremos convertirnos en una Venezuela, una Cuba. Pedimos no a la estatización, ni a sus propuestas que tiene. Es un engaño, un daño para el país”, acotó.

“Nosotros queremos que la economía siga creciendo, flotando. No queremos irnos a otro país por una crisis que cause”, aseveró Alva.

Asimismo, el empresario indicó que si Castillo llega al poder, “significaría un retroceso para todos, no solo para Gamarra sino para todos los empresarios”.

