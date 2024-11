Empresarios coinciden con ciudadanía sobre el desgobierno y la inseguridad

La de los empresarios solía ser por lo general una postura más positiva frente a lo que pasa en el país; un ánimo emprendedor y una mirada más optimista comparada con la opinión de la ciudadanía, siempre más asociada al malestar, al pesimismo y a la desesperanza.

Pero la reciente encuesta realizada por Ipsos a los ejecutivos, a propósito de CADE 2024 que se realiza en Arequipa, ha revelado que el empresariado coincide hoy con la percepción ciudadana sobre los graves problemas que enfrenta el Perú como la delincuencia, la falta de seguridad o la corrupción.

La encuesta aplicada a ejecutivos de las 5 mil empresas más grandes del Perú revela que el incremento de la delincuencia y el crimen organizado pasó a ser la principal preocupación de los empresarios, mientras la recuperación de la seguridad interna es ahora su principal demanda.

La inacción del gobierno de Dina Boluarte ante estos temas, que no ha sabido cómo resolver, ha generado en el sector empresarial ese mismo descontento que siente la población hace ya largos meses. Ahora estamos todos preocupados.

La mayoría de los líderes entrevistados por Ipsos, además, considera mayoritariamente que el país está en retroceso.

La encuesta no deja dudas sobre la desazón por la actual gestión de Dina Boluarte. Si esta lectura, esta percepción empresarial que ahora coincide con la ciudadanía, no le llama la atención al Gobierno, pues, entonces, este Gobieno no tiene ya ninguna solución.

FICHA TÉCNICA: UNIVERSO: Líderes corporativos y ejecutivos de alto nivel de las 5 mil empresas más grandes del Perú MUESTRA: 333 encuestados, para un margen de error de 5.4% con un nivel de confianza del 95% FECHAS: Del 24 de octubre 7 de noviembre del 2024 TÉCNICA: Encuestas online auto administradas.

