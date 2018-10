Fabiola Valle // Oscar Quispe



La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha negado en varias ocasiones haberse reunido con el destituido juez César Hinostroza. Sin embargo,Antonio Camayo la desmintió y brindó detalles del citado encuentro.

Según conoció este diario, en declaraciones a la fiscal Rocío Sánchez –quien investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto– Camayo, hoy colaborador eficaz, precisó que el congresista Miguel Torres fue uno de los nexos para la cita.

Reveló que el encuentro se realizó en mayo pasado en la casa de Fujimori y que ella buscaba una solución a la pesquisa por el caso cocteles. .

“Se quería impulsar un proyecto de ley de lavado de activos con el apoyo de congresistas de Fuerza Popular y el entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi”, añadió una fuente vinculada a este caso.

En junio, luego de las reuniones entre Keiko y algunos congresistas fujimoristas, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida en ese entonces por Hinostroza, admitió a trámite un recurso de casación presentada por Fujimori y su esposo Mark Vito para que no sean investigados por lavado de activos bajo la Ley de Crimen Organizado.



KEIKO ES LA ‘SEÑORA K’

Camayo también confirmó que Fujimori es la ‘Señora K’. Al respecto, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, indicó que la fiscal Rocío Sánchez viene recopilando información que pueda corroborar las afirmaciones del colaborador.

Otra fuente fiscal sostuvo que se requiere la versión de Hinostroza pero mientras la fiscalía no lo investigue no se puede confirmar tal versión. “Al parecer, no quieren investigarlo (a Hinostroza)”, indicaron.

En julio, Panorama difundió un audio de Hinostroza con un interlocutor no identificado donde habla de una reunión con la ‘señora K’. Luego de ello el ex juez dijo que la ‘señora K’ era el legislador Torres, pero este lo negó