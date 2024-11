Denuncian que empresa que proveía a Qali Warma daba el mismo alimento a albergue de animales

Indignante. Una investigación del dominical Punto Final dio a conocer que la empresa Frigoinca, que proveía alimentos al programa estatal Qali Warma ofrecía las mismas conservas a un refugio para animales.

La cuestionada entidad, que ganó millones de soles produciendo conservas Don Simón para el programa alimentario enfocado en la nutrición de los niños, brindaba el mismo comestible a animales del refugio para animales "Entre patas", que alimenta a 45 perros de la calle en Chepén.

“Se comunicaron con nosotros (de la empresa), y nos dijeron que nos querían hacer una donación, pero que no era para consumo humano, era solo para los animalitos”, señaló Kimberly Hernández, representante del albergue animal.

Así, el alimento que se usa para alimentar a estos caninos es el mismo que Frigoinca, mediante el programa Qali Warma, destinaba a las mesas de los niños más pobres del país.

Luego de que se hizo pública la presunta red de corrupción en el Midis y el sector salud, 22 funcionarios fueron separados de Qali Warma y Digesa, siendo la mayoría denunciados penalmente.

Y es que, pese a que se reportó entre los años 2021 y 2022 "materia extraña" y "manchas negras" en las conservas Don Simón, así como latas con pérdida de vacío, estas continuaron llegando a las mesas de los niños más pobres del Perú que accedían a este programa.

En 2023, Cajamarca y Ayacucho registraron casos de manchas y materia extraña en la carne de las conservas. Y este año, desde Piura y Huánuco se dieron a conocer casos de afectación a la salud y presencia de latas Don Simón hinchadas, entre lo distribuido por Qali Warma.

Sin embargo, cada vez que se reportaba alguna de estas deficiencias en los productos Don Simón, el sector Salud enviaba una comitiva a tomar muestras, pero cuando los especialistas llegaban a la planta, en Chepén, el lote en controversia desaparecía, eliminando cualquier posibilidad de análisis.

Estos lotes iban a parar al albergue "Entre patas", al cual llegaron miles de estos productos bajo una sola advertencia: NO ERAN PARA CONSUMO HUMANO.

Pero lo que Frigoinca entregó al albergue no era cualquier producto, provenía exactamente del mismo lote de producción que Qali Warma tenía destinado para colegios de Ayacucho.

Fue un total de 64,579 latas del producto conserva de carne de cerdo en agua y sal, de la marca Don Simón los que llegaron al refugio, según un documento que consiguió la Unidad de Investigación de Latina.

En el documento, se aprecia, la empresa compromete a la representante del albergue a destinar el consumo del producto recibido para el consumo exclusivo de animales domésticos.

Midis responde a la investigación

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social emitió un comunicado asegurando que el programa Qali Warma no distribuye alimentos dirigidos al consumo animal, además de que no intervienen en la disposición final para alimentos declarados no aptos.

