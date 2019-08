Empiezan las pugnas para presidir la Comisión de Ética

No solo la Comisión de Constitución es disputada por diferentes bancadas en el Congreso. La Comisión de Ética se ha convertido en la segunda manzana de la discordia. Apenas en la víspera, el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Clemente Flores, declaró a Perú21 que la presidencia de dicho grupo de trabajo le corresponde a su bloque por acuerdo de los portavoces.

En los próximos días, dijo, solicitará que Janet Sánchez deje la conducción del citado grupo para dar paso a un miembro del oficialismo, toda vez que ella renunció a esa agrupación semanas atrás.

Luego de esta afirmación, Hernando Cevallos, vocero alterno del Frente Amplio, manifestó a este diario que la Comisión de Ética también deberá ser parte de la recomposición a la que serán sometidos los distintos grupos de trabajo.

“Hay que revisar su composición. Debería tener un integrante por bancada y dejar de ser vista como un reducto para sacar ventajas. Ética es una comisión especial, no como otras que tienen una presidencia fija. Primero la tuvo Fuerza Popular, pero luego esta maniobró para que Janet Sánchez asumiera la conducción y ella tuvo algunas decisiones sincrónicas con el fujimorismo, como cuando se impidió que Jorge del Castillo sea investigado o Úrsula Letona o Héctor Becerril por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, afirmó.

Por estas consideraciones, Cevallos añadió que Ética debería estar en manos de otro grupo político y ya no de Peruanos por el Kambio.

Solo un cupo

Luis Iberico, vocero de Alianza para el Progreso (APP), sin embargo, sostuvo que no advierte “ningún riesgo” en el hecho de que PpK mantenga las riendas de dicha comisión.

No obstante, sí respaldó la propuesta para que a partir de esta legislatura haya solo un integrante por bancada y no una representación proporcional que haría que FP tenga la mayoría. “Eso permitiría democratizar más una comisión tan importante y sensible como Ética; significaría no llevar agua para ningún molino porque cada bancada tendría solo un voto”, subrayó.