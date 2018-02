Familia de Emerson Fasabi pide exhumar su cadáver Sandro Balvín, abogado del ex vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala, también solicitó que se cambie al fiscal del citado caso porque considera que no realiza una buena pesquisa.

- / - La familia de Emerson Fasabi solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se tramite la exhumación de su cadáver. (Renzo Salazar) - / - Carola Moscobich, prima de Fasabi, también respaldó el pedido de Balbín y dijo que espera que se haga justicia. (Renzo Salazar) - / - En la denuncia fiscal a la que Perú21 tuvo acceso, Balvín argumenta que la comisión de Fiscalización del Congreso estableció que la muerte de Fasabi "fue violenta y de tipo homicida por la ingesta de una sustancia tóxica". (Renzo Salazar) - / - Santiago Balvín, abogado de la familia Fasabi Moscobich, indicó que el ex soldado habría sido "secuestrado, torturado y obligado a consumir alguna sustancia tóxica". (Renzo Salazar) - / -