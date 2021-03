El embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Scull, consideró que el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry , ha hecho declaraciones “xenófobas y discriminatorias” contra la comunidad venezolana en el país, tras viralizarse en redes sociales un altercado verbal.

En declaraciones a Canal N, el diplomático advirtió que esta situación “puede terminar en algo peor” si se sigue de alguna forma incentivando este tipo de declaraciones discriminatorias.

“Es evidente es que el señor Salaverry ha hecho declaraciones xenófobas y discriminatorias contra la población venezolana en su campaña electoral. Ha dicho cosas como que enviará a los venezolanos en barco a su país, ha dicho que los venezolanos son delincuentes, que están cometiendo atrocidades en el Perú”, expresó.

“Nosotros rechazamos ese tipo de declaraciones e incluso hemos pedido las sanciones correspondientes porque no se puede generar un clima de discriminación y xenofobia no solo contra los migrantes sino contra cualquier persona por su raza, género credo y nacionalidad, que es este caso”, añadió.

En ese sentido, el embajador pidió que se deje de usar a la migración venezolana como bandera de campaña política y remarcó que Salaverry “se ha empeñado” en utilizar este tema para quizás “tratar de escalar en las encuestas”.

“Nosotros siempre hemos dicho: delincuente es delincuente independientemente de su nacionalidad y no podemos decir que todos los venezolanos que están entrando son delincuentes, hay y mujeres que están escapando de una crisis humanitaria muy grave donde el salario mínimo es un dólar, no hay alimentos y la mayor parte de la población está en estado de desnutrición”, enfatizó.

Scull también dejó en claro que su país respeta las medidas migratorias dictadas por los distintos gobiernos, pero reiteró que la xenofobia y discriminación puede desencadenar en “hechos de violencia” que se pueden “ir de las manos”, como el incidente ocurrido con Daniel Salaverry.

“Esa no debió ser la manera, pero bueno, es la indignación cuando se dan declaraciones de este tipo, a veces uno no tiene en mente las consecuencias. Entonces se generan marchas contra los venezolanos y lo que pasó hace dos semanas, cuando un delivery venezolano fue a dejar una comida a una casa y el señor le sacó una pistola y le dijo que lo iba a matar. Se generan pues situaciones que pueden terminar en tragedia, no se puede criminalizar a toda una población”, sentenció.

Como se recuerda, Daniel Salaverry fue grabado en un video confrontando a un venezolano en medio de insultos y en la vía pública. Según Canal N, el hecho habría ocurrido en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, mientras el excongresista se trasladaba en un vehículo que lucía propaganda de Somos Perú.

En ese momento, se le acercó el ciudadano extranjero para insultarlo. El exparlamentario reaccionó bajando del vehículo para responder con insultos, mientras que personal que lo acompañaba lo mantuvieron separado del transeúnte.

“¿Qué crees, que te tengo miedo? Anda a hacer lo que quieras a tu país, crees que estás en tu país? Los voy a expulsar a todos los delincuentes de m... ¿Valiente te crees?”, dijo Salaverry en medio de gritos de parte del venezolano que lo insultaba y le exigía que sea valiente y lo mande a su país.

