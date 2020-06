El embajador de Ucrania en el Perú, Ihor Tumasov, aseguró este viernes que el avión Antonov AN-178 comprado por el Estado peruano tendrá certificación antes de que llegue al país. Lamentó, en ese sentido, que se haya criticado esta compra por haberse efectuado antes que la aeronave entre en producción y aseguró que estos cuestionamientos son parte de “una manipulación”.

“El proceso de certificación está ligado al proceso de cambiar componentes rusos para componentes extranjeros, por eso dura tiempo. Antes habían componentes rusos en el avión porque había una cooperación, pero eso no pasó, por eso pasamos a usar componentes extranjeros y se retrasó la certificación. Puedo decir que en este momento estamos certificando los aviones en la agencia aérea de Estados Unidos y antes de entregarlo estará certificado”, sostuvo en diálogo con Willax TV.

“Es muy común cuando se venden aviones que estos aún no entren en línea de producción. Es común que se hagan ventas anticipadas de aviones. Por eso, decir que no se pueden vender aviones cuando se está comenzando la producción no es cierto, es una manipulación”, indicó.

En esa línea, el embajador consideró que las críticas a esta adquisición son parte de una “competencia desleal” de otro fabricadores de aviones y destacó que la compra del Gobierno peruano comprende 4 años de garantía y un programa de capacitación de técnicos y de pilotos, así como de abastecimiento del equipo técnico y kits necesarios para hacerle mantenimiento a la aeronave.

“Como Estado ucraniano creemos que esto no es una competencia justa, es una competencia desleal y es parte de una guerra de los competidores para no efectuar este contrato”, señaló.

“El avión de Perú es el sexto en la línea de producción. En este momento hay 2 operando, cinco para Ucrania y luego el de Perú. El Perú es el primer extranjero del avión antonof 178. Estamos negociando con varios países que no puedo revelar por secreto comercial”, remarcó.

El 31 de mayo, se dio a conocer que el Ministerio del Interior (Mininter) cerró la compra de un avión Antonov modelo AN-178 por U$S65 millones, pese a que no cuenta con ninguna certificación internacional, durante la gestión del entonces ministro del Interior, Carlos Morán.

Se trata de un nuevo tipo del Antonov aún ausente en el mercado de aviones de transporte. El Ministerio del Interior peruano es el primer cliente internacional del nuevo modelo y sus representantes participaron en el primer vuelo en la segunda semana de octubre del 2019.

