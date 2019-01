Embajador de Bolivia: "Aduviri no es una amenaza creada por los bolivianos"

Gustavo Rodríguez Ostria, embajador de Bolivia en Perú, habló con Perú21 para pronunciarse sobre la relación de su gobierno con Walter Aduviri, el gobernador regional de Puno.

¿Cuál es el vínculo del gobernador Walter Aduviri con el gobierno de Bolivia?

Si Walter Aduviri coincide en algunos puntos con nosotros es fruto de su propia reflexión. No es correcto decir que Aduviri es la amenaza creada por los bolivianos, eso no es así. La posición de Walter Aduviri sobre la explotación de litio, por ejemplo, es respetable como la de cualquiera, nosotros no hemos inducido nada. Nuestra política es no injerencia en los asuntos de los otros países y menos en el caso de Perú.

No puede negar que el gobernador de Puno tiene una relación muy estrecha con el presidente Evo Morales...

Pero es pública. Sería absolutamente fuera de lugar que no sepamos quién está en la frontera nuestra. Nosotros somos respetuosos del gobierno del Perú y trataremos todos los temas importantes a nivel de Gobierno central. No hablamos de temas que pertenecen a la soberanía peruana con los gobiernos locales.

¿Qué cargo tiene ahora Walter Chávez (ex asesor de Evo Morales) en Bolivia?

​No tiene ningún cargo, no trabaja para el gobierno de Bolivia. Él públicamente se separó del gobierno y se fue del país. Ahora ya no es funcionario.

¿Desde cuándo Chávez no trabaja para su gobierno?

No lo sé, no soy el que administra el personal en Bolivia. Lo que te puedo decir es que hoy día no es un funcionario del Gobierno.