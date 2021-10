Para el diplomático peruano Eduardo Ponce Vivanco, el impedimento de salida del país que solicita la Fiscalía contra Richard Rojas, nombrado para presidir la embajada del Perú en Venezuela, anula cualquier designación. Rojas es investigado por lavado de activos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Su designación en Venezuela se da tras el rechazo de Panamá.

¿Qué opina de la designación en Venezuela de Richard Rojas?

Es muy preocupante y está muy mal hecha. La propia cancillería ha emitido un comunicado clarificando que las relaciones con Venezuela eran tratadas a un nivel consular. Pero, después de que Panamá denegara el beneplácito para Richard Rojas, inmediatamente el gobierno decide designar a Rojas a Caracas, cuyos antecedentes no son de una carrera notoria ni de una hoja de servicios intachables, entonces el pecado es doble si es que no es triple. Lo único que puede anular esta situación es un impedimento de salida del país.

La Fiscalía pidió el impedimento de salida por 12 meses contra Rojas

Con el impedimento de salida del país se revierte la designación forzosamente, simplemente se le arraiga al Perú y no puede salir ni a Venezuela ni a Panamá ni a ninguna otra parte. El señor Rojas no va a poder viajar evidentemente. Lo que se hace en esos casos es borrón y cuenta nueva. Desgraciadamente esta situación confusa y absurda dio lugar a que Venezuela nombre a un embajador en el Perú. A mí me huele muy mal.

¿Si la designación de Rojas queda anulada, qué pasará con la embajada de Perú en Venezuela?

Yo creo que la cancillería no debería nombrar a un nuevo embajador en Venezuela. Debería mantener las relaciones a nivel consular. Y no hay ningún motivo para elevar el nivel de relacionamiento dictatorial de Maduro que es una vergüenza pública. Así Venezuela haya nombrado a su propio embajador en Lima.

