La primera presidenta mujer del Poder Judicial en la historia del Perú termina su mandato. La jueza suprema Elvia Barrios brindó una entrevista a Perú21 en la que hace un repaso a los dos años que duró su gestión. Defiende de las críticas las decisiones que tomó, asegura que deja a su sucesor un sector más moderno y sobre la coyuntura política se animó a describir el perfil de la persona que debería estar al frente del gabinete ministerial, que dista del que muestra la investigada premier Betssy Chávez.

Hace dos años, cuando usted asumió la presidencia del Poder Judicial, indicó que uno de sus objetivos sería recuperar la confianza de la ciudadanía hacia los jueces. ¿Considera que lo cumplió?

Hemos avanzado significativamente en generar confianza desde la transparencia de la actuación judicial, y eso lo hemos logrado a raíz de la implementación de tecnología en la mayoría de procesos. Todavía, lógicamente, falta avanzar, pero creo que lo importante es transparentar qué produce diariamente el juez. Por eso tenemos un casillero judicial donde están todas las resoluciones que se emiten.

Usted también mencionó que garantizaría la independencia y autonomía de los jueces. ¿Cree que consiguió instalar esa imagen? Lo menciono porque hay un caso mediático que implica a la jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, con cobro de coimas a narcotraficantes a cambio de sus liberaciones.

Considero que sí. Desde el escenario donde yo me encuentro, no he permitido ningún acto de sometimiento o de presión, para que los jueces resuelvan con absoluta independencia. A pesar de que la decisión pueda ser cuestionada, siempre he defendido que se cumpla la resolución y se utilicen los recursos para que otro superior lo vea (...). Cada juez tiene la obligación de resolver con absoluta independencia, con ajenidad a cualquier tipo de poder político, económico o de otra índole. Por otro lado, cuando en la Corte Suprema advertimos que se usa el poder mediático para presionar a los jueces (...), también es mi obligación defender su independencia.

Una de las críticas que recibió fue cuando reunió a la Sala Plena para denunciar “actos de intimidación” de parte del fiscal Rafael Vela, que solo pedía la inhibición del juez César San Martín para evaluar la casación de Ollanta Humala. ¿Lo hicieron por tratarse de San Martín?

En absoluto. En este mensaje lo que respaldamos fue la independencia judicial, que no se utilice otro mecanismo para presionar o lograr obtener un resultado.

Pero se trataba de un fiscal que hacía un pedido como parte de un proceso penal, es lo normal.

Cuando un fiscal está dentro de un proceso, tiene que dirigir su acción dentro del proceso. El fiscal tiene que actuar con objetividad y debe ir a reclamar e impugnar y plantear su tesis dentro del proceso. Cuando te vas al poder mediático, es un riesgo (...). Lo que quisimos decir fue que todo se haga dentro del proceso y que se respete la independencia judicial.

Lo que pareció es que toda la Sala Plena salió solo porque se tocó a San Martín, y no ha hecho lo mismo en otras circunstancias.

La Sala Suprema decidió que no debía haber inhibición (de San Martín), se le recusó y se rechazó, hay que respetar la decisión. A menudo, la gente confunde que el doctor San Martín es el que decide y ordena en su sala. Él preside la sala, pero es un juez más y los cinco son los que deciden de forma colegiada.

¿Dónde se halla el Poder Judicial en medio de la crisis política que padece el país?

Nosotros hemos tratado de ser el poder articulador entre los poderes del Estado. Nuestro rol es impartir justicia para dar la paz social y, en esa línea, no hemos entrado en ningún conflicto; por el contrario, lo hemos evitado a pesar de que por algunos lados venían los dardos. No podemos entrar a una lid en donde hay dos instituciones en permanente tensión, por eso es que desde el Poder Judicial planteamos el Consejo de Estado porque se reúnen los órganos constitucionales. En una situación de crisis emergen de ahí soluciones.

Pero más bien lo que ha pasado es que el presidente Pedro Castillo los ha visto como enemigos, a la Fiscalía y al Poder Judicial.

El presidente no ha dimensionado el valor que tiene el Consejo de Estado en nuestro país. Espero que en algún momento entienda la importancia que tienen los poderes del Estado y podamos poner sobre la mesa los problemas más álgidos que hay para darles una salida.

En su lugar, el presidente Castillo recurrió a la OEA. ¿Cree que la misión que vino para recoger testimonios se llevó una imagen real de la situación política que atraviesa el país?

En el informe que hemos hecho, hemos sido objetivos y presentamos cómo funciona el sistema de justicia (...). Las expresiones de ellos fueron positivas hacia el Poder Judicial.

Durante su gestión, distintos jueces han ratificado por primera vez que un presidente de la República puede ser investigado en funciones.

Es verdad que se ha dado esta circunstancia, tenemos un juez de investigación preparatoria que ha respondido desde el marco constitucional, el presidente solicitó una tutela de derechos y esta ha sido respondida por la máxima instancia del Poder Judicial en el ámbito penal que ha señalado y dado pautas que en la etapa preliminar se puedan realizar actos de investigación.

¿Por qué antes el Poder Judicial no tuvo esa interpretación?

Porque la Fiscalía no nos solicitó. Nosotros actuamos frente al requerimiento del Ministerio Público y tenemos competencias específicas; quien acciona y requiere penalmente es la Fiscalía y nosotros tenemos que dar respuesta. Lo único que hemos hecho es responder al requerimiento del Ministerio Público dentro del marco de la ley.

Pasemos a la coyuntura nacional. ¿Cree que Betssy Chávez, quien actualmente es investigada por el Ministerio Público, tiene el perfil para ocupar el cargo de premier? A la fiscal de la Nación la ha calificado como “Blanca Nélida Colán 2.0″.

En la coyuntura actual, y dada la crisis que vivimos, necesitamos una persona que revista integridad, que sea ampliamente conciliadora, y que tenga voluntad democrática.

No reúne los requisitos. La PCM debe estar dirigida por una persona con integridad, según Barrios, algo que no cumpliría Betssy Chávez. (Presidencia)

Pero es alguien investigada por la Fiscalía.

Yo le digo lo que necesita el país. Quien responde por la designación es quien nombra a la persona.

Este gobierno ha tenido ministros investigados como Juan Silva, Geiner Alvarado...

No puedo afirmar sobre el tema penal, eso es competencia del Ministerio Público. Respeto las competencias de la fiscal, Patricia Benavides. Yo no me puedo adelantar sobre hechos con contenido penal porque esto puede venir al Poder Judicial y en ese sentido no quiero adelantar opinión.

Por otro lado, la próxima semana elegirán a su sucesor en el cargo. Hay tres candidatos. Uno de ellos, Javier Arévalo, afronta un proceso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como usted, porque sus familiares contrataron con el Estado.

Quiero aclarar que este caso ya lo vio la Fiscalía y fue archivado. En el proceso que nos abrió la JNJ, ellos consideran que nosotros debimos denunciar a nuestro familiar porque trabajaba para el Estado. Como ello es una infracción administrativa, insisten en que nosotros debimos haber actuado. Esperemos que se apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado en ese sentido.

Los ciudadanos también esperan que en el sistema de justicia los que aspiran a presidir el Poder Judicial no tengan cuestionamientos.

Históricamente, los jueces somos pasibles de denuncias de uno u otro lado. En todo caso, los jueces candidatos han presentado sus planes de gobierno y espero que cada juez oriente su voto a quien mejor pueda liderar el Poder Judicial.

¿Qué camino debería seguir este poder del Estado en la nueva gestión que llega?

Un camino de transparencia, de fortalecer la integridad a la interna, en el ámbito penal y administrativo; continuar con la transformación digital y fortalecer las unidades de flagrancia. Eso es fundamental.

Tenga en cuenta

-Los jueces supremos elegirán el jueves 1 de diciembre al nuevo presidente del Poder Judicial. Los candidatos son Javier Arévalo, Héctor Lama More y Carlos Arias.

-Elvia Barrios señaló que en su gestión se implementó el Sistema Nacional de Justicia Especializada para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres en ocho de los 34 distritos judiciales que existen.

-“Se trata de jueces especializados en violencia, dedicados a resolver los conflictos penales como feminicidio, violencia sexual, delitos contra el pudor”, refirió.





