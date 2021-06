La presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, también fue sorprendida con la resolución judicial que anuló las dos sentencias por corrupción que pesaban sobre Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre. En esta entrevista habla sobre las acciones que tomará y opina sobre el proceso electoral en curso.

¿Cómo toma la decisión del juez Alaín Salas Cornejo que anuló dos sentencias contra Vladimir Cerrón?

Esa decisión es apelable, el procurador del Poder Judicial está presentando el recurso ante la sala superior, ha denunciado al juez ante la Fiscalía por el delito de prevaricato y la OCMA ha iniciado una investigación de oficio. Las autoridades correspondientes determinarán si el juez ha infringido actos funcionales.

¿El juez podría alegar que estaba facultado para emitir una resolución en pleno proceso electoral porque el contexto no impide sus funciones?

El Poder Judicial no está vinculado a ninguna organización política, yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en su decisión pero cuando advierto que hay juicios de otra naturaleza entonces debemos accionar. Tomamos esa decisión con cautela y con acciones firmes.

Cerrón ha señalado que no está interesado en retomar el cargo de gobernador de Junín. ¿Con la anulación de las sentencias él está habilitado para asumir ese cargo?

Esa es una decisión personal del señor sobre la que prefiero no pronunciarme.

¿Pero está habilitado?

No deseo emitir pronunciamiento. Aquí lo que se quiere es politizar este tema y nosotros somos ajenos a ello, nosotros respondemos a la ciudadanía construyendo una sociedad de paz, consolidando la democracia. Nos encontramos en un momento muy crítico, muy polarizado, debemos abonar a construir un país dividido. No me voy a prestar a ningún juego político, soy presidenta de un poder del Estado, es mi obligación defender la autonomía y evitar que se nos utilice o instrumentalice.

A través de sus redes sociales, Cerrón ha señalado que usted no respeta los fallos por expresarse sobre la anulación de sus sentencias.

Yo no estoy opinando sobre la resolución que fue apelada, he señalado, de forma general, que para que un hábeas corpus proceda se requiere que la resolución sea firme y en este caso, de acuerdo a la información que tenemos, es que esa sentencia de Cerrón no está firme porque está pendiente un recurso de casación. Más allá de ello la sala superior que va a resolver este caso tendrá que ver esta y otras consideraciones que debe quedar explícito en la resolución.

Pese a esa apelación, Cerrón en estos momentos es un ciudadano sin condena.

Lo que tengo que decir es que el ciudadano Vladimir Cerrón tiene una resolución judicial de hábeas corpus que ha declarado nulas las resoluciones que lo han condenado.

El hábeas corpus fue interpuesto en Huancavelica, una jurisdicción que jamás vio el caso de Vladimir Cerrón, quien fue procesado en Junín. Ha sido una maniobra del exgobernador.

Cuando se trata de acciones de garantía la ley habilita al ciudadano, para darle una mayor tutela, que pueda presentar en cualquier distrito judicial; al haber advertido que este recurso se ha instrumentalizado en algunos casos para un propósito distinto del correcto, presentamos un proyecto de ley ante el Congreso en 2017 para que eso se modifique. Queremos que se brinde tutela a quien realmente lo necesita.

¿Y en qué ha quedado ese proyecto de ley?

Se encuentra con dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso, pero paralelamente se acaba de aprobar modificaciones al Código Procesal Constitucional que prevén que las acciones de garantías se tengan que presentar en el mismo distrito judicial que llevó el caso.

¿Cómo está afectando el proceso electoral, que enfrenta a las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, al sistema de justicia?

A lo largo del proceso electoral hemos sido muy respetuosos de la ley de neutralidad, hemos dejado que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que resuelva los conflictos electorales. Nuestra posición es que se respete la voluntad popular, la decisión de la mayoría. Es verdad que estamos polarizados pero no podemos seguir así, estamos por cumplir nuestro bicentenario y por eso invoco al señor Castillo y a la señora Fujimori a que se sienten a dialogar y nos den la paz social.

¿La justicia operará de determinada manera dependiendo de quién sea el próximo presidente?

Tenga la absoluta seguridad de que no estamos partidarizados, voy a preservar la autonomía del Poder Judicial, no vamos a aceptar interferencias políticas, vamos a cumplir el rol que nos corresponde.

Usted mencionó que nos encontramos polarizados, ¿cree que el nuevo pedido del fiscal José Domingo Pérez para la prisión preventiva de Keiko Fujimori es oportuno en estos momentos?

Respeto la actividad fiscal, es un organismo constitucionalmente autónomo y saben qué tienen que interponer. A su turno, el Poder Judicial tendrá que resolver con absoluta autonomía e independencia. No debemos politizar este tema, respeto la decisión del fiscal, él ha trazado su estrategia y es lo que le compete.

¿El Poder Judicial respalda la gestión de Jorge Salas Arenas al frente del JNE?

Las elecciones congresales fueron transparentes, no ha habido cuestionamientos, los organismo internacionales se han pronunciado avalando que todo se hizo correctamente, en estas elecciones vemos que los veedores están conformes con los presentes comicios y algo positivo es que los cuestionamientos a las actas se absuelvan de forma televisada. Eso nos dará tranquilidad.

-Luego de que Perú21 revelara que el fiscal superior Omar Tello frustró una operación contra 37 personas del entorno de Vladimir Cerrón en Junín, una web llamada ‘Con nuestro Perú’ divulgó los datos personales de la jueza July Baldeón que ordenó la captura de los investigados.

-El referido portal, que muestra su preferencia por Cerrón en varias publicaciones, amenaza a la magistrada y expone la dirección de su domicilio en Lima.

-Al respecto, Elvia Barrios sostuvo que se evaluará solicitar medidas de seguridad para Baldeón.