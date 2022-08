La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, negó que en el Perú haya un “golpe judicial”, en respuesta a las críticas que han hecho contra los procesos que involucran a Pedro Castillo desde el Gobierno y el partido Perú Libre.

Específicamente, la magistrada respondió al legislador Edgar Tello, de Perú Libre, quien dijo que si antes habían golpes de Estado, ahora hay “golpes judiciales”.

“Creo que es una expresión totalmente desacertada y no responde a la realidad. Nosotros como Poder Judicial a través de nuestras decisiones judiciales afirmamos el valor justicia y consolidamos un Estado democrático de derecho”, declaró en TV Perú.

Elvia Barrios también se refirió al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien cuestionó esta semana que se hayan llevado a cabo procesos contra personas sin respetar la presunción de inocencia.

“Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones, y he señalado que en el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política”, aseveró.

La titular del Poder Judicial evitó comentar, de otro lado, los procesos que se han iniciado contra la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, al indicar que hay impugnaciones vinculadas a este caso que serán evaluadas por jueces. “No puedo calificar ni adelantar opinión”, comentó.

Aníbal Torres, en el Consejo de Seguridad Ciudadana de este 22 de agosto, destacó la importancia de trabajar en base a la verdad. “No hay que condenar a las personas por presunciones, por indicios inventados, que es lo que más grave está sucediendo”, dijo.

Mientras tanto, Edgar Tello, en declaraciones a Panamericana, dijo que Pedro Castillo debe seguir gobernando hasta que se prueben los delitos que se le están sindicando.

“Antes se sacaban golpes de Estado, ahora se pretende cambiar gobierno con otras estrategias”, comentó este martes.

VIDEO RECOMENDADO

Policía en retiro se enfrentó a delincuentes y resulto herido