Elvia Barrios evita de todos los modos referirse a la situación legal del presidente Pedro Castillo, con quien se verá este miércoles en otra sesión del Consejo de Estado. Y tiene una razón: su opinión como presidenta del Poder Judicial podría poner en entredicho la decisión que tome el juez supremo Juan Carlos Checkley sobre la tutela de derechos con la que el mandatario pretende anular su investigación fiscal.

Sin embargo, su sola postura de sentarse a responder las preguntas de Perú21, a través de Zoom, pone a Barrios en el nivel deseado de autoridad, una que da la cara, que defiende sus fueros y que está abierta a recibir críticas. Eso es algo que Castillo, con más de cien días sin declarar a la prensa, está muy lejos de hacer.





Usted impulsó la convocatoria del Consejo de Estado para hablar sobre la crisis que afronta el país. Ahora que el presidente Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía, ¿tiene sentido que él participe en la sesión?

La reunión tiene varios propósitos, no solo atender la crisis política sino también dar solución a temas álgidos que hay en el país. El 17 sigue para adelante el Consejo de Estado, pero también habrá un consejo para la reforma de justicia, lo que debemos hacer es seguir caminando.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no participaría en la sesión pactada para este 17 de junio. ¿Su ausencia hace tambalear algo los fines de la cita?

El Consejo de Estado y el consejo para la reforma están integrados por diferentes instituciones. Espero que vayan los otros órganos constitucionales y que acuda el Poder Legislativo. En todo caso, como Poder Judicial habremos hecho el esfuerzo para que haya esta reunión importante, hay que plantear al Ejecutivo las propuestas para salir de esta crisis política y de qué forma podemos ayudar a ello.

¿Cuántas veces ha logrado hablar con el presidente?

La primera oportunidad que hablé con él fue cuando nos visitó en el Poder Judicial, le hicimos una presentación de los avances tecnológicos y hablamos sobre la mejora remunerativa de nuestros trabajadores. En la primera oportunidad vino con el premier, la segunda vez hubo una mesa en Palacio para hablar sobre la implementación de la ley de igualdad de oportunidades, y la tercera fue durante la sesión del consejo para la reforma del sistema de justicia en donde, lamentablemente, no acudieron el resto de (representantes de) instituciones.





¿Y cree que esta vez el presidente acate los acuerdos a los que lleguen en el Consejo de Estado? Congresistas, autoridades y hasta representantes de la Iglesia se han sentido burlados por Castillo cuando este aseguraba que haría cambios en su gobierno y hasta ahora no se ve nada de eso.

A las personas se les conoce por sus actos y los compromisos que atiende. En este Consejo de Estado veremos a qué compromisos se llega y si son cumplidos. Y si no se cumplen, haremos la protesta necesaria.





¿Está de acuerdo con que la Fiscalía investigue al presidente de la República?

No se trata de si estoy de acuerdo o no. La Fiscalía, dentro de su marco normativo, tiene competencias definidas y, en todo caso, es una decisión del fiscal de la Nación que va a ser materia de pronunciamiento judicial, por la tutela de derechos interpuesta, y por eso mal haría yo en pronunciarme. A menudo se confunde y se considera que es la presidenta del Poder Judicial la que ordena a los jueces; (no es así) cada juez decide con absoluta independencia y cada uno responde por sus decisiones.





En todo caso, ¿considera que todo funcionario público debe someterse a una investigación fiscal?

La ley ha establecido un procedimiento para los altos funcionarios. Entendemos que el presidente ha pedido una tutela de derechos, esa es su línea defensiva, y el que se pronunciará es un juez supremo de investigación preparatoria. Si le comento lo que yo considero, esto podría interpretarse como una posición institucional que podría afectar la independencia judicial de un juez que debe tomar una decisión en concreto.





La defensa legal del presidente ha pedido la reprogramación de su interrogatorio fijado para mañana. ¿Cree que hay una actitud recurrente del presidente por eludir a la justicia?

Eso está en el ámbito del Ministerio Público, que tendrá que decidir si admite o no esa solicitud. Eso le puedo decir.





Según Datum, un 77% de peruanos respalda la investigación fiscal al presidente Castillo...

Es una encuesta, sí. Hay una opinión mayoritaria de la gente para que se investigue, nada más.





¿Está bien, entonces, que las personas respalden la investigación a un funcionario público, al presidente en este caso?

Los peruanos y peruanas tienen derecho a opinar, si se hace la encuesta es válida para saber en qué situación nos encontramos. Hay que respetar esa decisión.





Por otro lado, hay congresistas que cuestionan al Poder Judicial por ordenar que se suspenda el proceso de selección del defensor del Pueblo. ¿Le correspondía a la Corte de Justicia de Lima dictar este amparo?

Esta es una historia repetida. Las decisiones pueden ser impugnadas para que un superior, con mayor número de jueces, las revisen. Y cuando se trate de una decisión judicial hay que acatarla, sin perjuicio de poder impugnarla. Nada más puedo decir. Cualquier ciudadano tiene derecho a acudir al Poder Judicial y formular una pretensión, distinto es que esta sea aceptada o no.





El congresista Alejandro Cavero dijo que “los caviares siguen controlando ciertos espacios de poder” a manera de reclamo. ¿Usted se siente aludida?

Sí he escuchado, y es indudable que cuando hay una resolución judicial estas causan polémica. Pero lo que puedo decir al congresista y a la ciudadanía es que, en primer lugar, soy jueza; en segundo lugar, no estoy afiliada a ninguna organización de alguna naturaleza y no soy caviar. Me someto a la ley, acá se acostumbra etiquetar a todo el mundo y eso no está bien.





¿A nuestros políticos no les gusta cómo se imparte justicia en el país?

Creo que hay mucha gente a la que no le gusta cómo se imparte justicia. Detrás de una resolución siempre hay dos partes enfrentadas y una de esas considerará que está siendo perjudicada.

‘Caso Cuellos Blancos nos ha hecho mejorar’

¿Cómo ve al sistema de justicia tras el escándalo de los Cuellos Blancos? ¿Se puede recuperar de ese golpe?

Esto ha obligado a mejorar y reforzar los mecanismos de control y también ha obligado a mejorar la selección y nombramiento de jueces y fiscales. En el caso del Poder Judicial tenemos un casillero judicial digital único en América Latina, en el que cualquier ciudadano puede hacer un control de las actividades que realiza el juez.





¿Cree que hay remanentes de los Cuellos Blancos?

La corrupción en el país es generalizada y el Poder Judicial no es ajeno a ello. Por eso transparentamos la actividad judicial.





¿Cómo evalúa el accionar de la Junta Nacional de Justicia? Usted está próxima a afrontar un proceso de ratificación.

La JNJ ha tenido enormes dificultades para trabajar, desde el presupuesto hasta lo normativo, y hay que rescatar lo que han avanzado. Soy convencida del control al juez, pero no coincido en el proceso de ratificación porque no cumple con los estándares dispuestos por la Corte-IDH. Por ejemplo, que nos soliciten en qué hemos gastado nuestro dinero en los últimos 24 meses; cuánto he gastado en salud, en recreación, si hemos hecho transferencias bancarias. De la JNJ nos indicaron que irán mejorando los mecanismos.

La presidenta de la Corte Suprema señaló que en el gobierno anterior se diseñó un plan estratégico para modificar el sistema de justicia.

“Durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti llegamos a monetizar cuánto demandaría reformar este sistema y cómo debía integrarse a nuevos jueces y fiscales; esto debe ser evaluado en el consejo porque ya llegamos a la etapa de su aplicación”, sostuvo Barrios.

Dejó en claro que en el presente gobierno aún no hay propuestas claras. Aunque estas parecen llegar por su sector y no desde el Minjus.