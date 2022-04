Durante la manifestación en contra de las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Castillo, como el improvisado toque de queda vigente para el último martes, miles de manifestantes salieron a protestar pacíficamente a las calles del Centro de Lima. Sin embargo, un grupo de desadaptados aprovechó la ocasión para atentar contra las sedes de instituciones públicas, entre ellas la del Poder Judicial (PJ). Por ello, la presidenta de este organismo se pronunció.

Tras destrozar los vidrios de las puertas principales, los delincuentes ingresaron a la sede de la Corte de Justicia de Lima ubicada entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. Incluso, incendiaron documentos y se robaron mobiliario, computadoras y destrozaron todo a su paso.

Durante las primeras horas de la mañana, la presidenta del PJ, Elvia Barrios, llegó a la sede de esta institución para hacer un balance de lo acontecido. “Hemos empezado la inspección por la parte del sótano, falta la parte superiores, pero he tenido acceso a los videos que me ha proporcionado el personal. no solamente hay daños si no también hay robo, se han llevado varias computadoras, cpus , también han destrozado documentos”, indicó ante la prensa.

Asimismo, lamentó que estos ataques “han afectado de manera muy dura, han actuado con insania, han ingresado por la parte posterior, no por la parte de la avenida donde se estaba haciendo la marcha, y entonces eso nos hace prever que esto ha sido planificado porque no cualquiera conoce que por la parte posterior es una parte más vulnerable y hay el acceso, se han introducido a las instalaciones”.

Barrios informó que los delincuentes “han ingresado a la sala de familia donde hay documentos de alimentos, etc. acá esta es una corte superior donde se ve numerosos procesos de carácter civil, contenido de cada proceso civil de carácter económico de interés para las partes”.

En esa línea, la titular del PJ resaltó que iban a evaluar todos los daños causados y comunicar las medidas correspondientes. “Es indudable que esto ha sido predeterminado por algunas personas, esto ha sido previamente planificado, en todo caso las investigaciones van a establecer lo que corresponda”, expresó y resaltó que hubo trabajadores dentro del recinto mientras se producían los ataques que han sido emocionalmente perjudicados.

“Ya ha venido el Ministerio Público, está actuando, hoy en la mañana precisamente tenemos una reunión con la Policía y el fiscal de la Nación; la información de la oficina de atención al usuario se la han llevado, pero tenemos copias de seguridad”, puntualizó.

