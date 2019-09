El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, sostuvo que dicha instancia debe concluir con todos los casos importantes que tiene a su cargo antes de que sus integrantes sean relevados por el Congreso.

Aunque no mencionó ningún caso en particular, indicó que los nuevos miembros del TC tendrán que resolver todas las causas que queden pendientes y recordó que todavía no hay una ponencia sobre el hábeas corpus que presentó la defensa de Keiko Fujimori.

“Si el Congreso elige a nuevos representantes al TC, estos, en un plazo máximo de 10 días, asumen funciones y tienen que resolver todas las causas que estén pendientes de resolver. No quiero hablar de que se aguanten causas. Lo que quiero decir es que, por transparencia, todos nosotros debiéramos dejar resueltos los procesos importantes que tenemos”, declaró en una entrevista a Canal N.

Actualmente, el hábeas corpus que presentó Sachie Fujimori a favor de la lideresa de Fuerza Popular se encuentra pendiente de ser evaluado en el TC. El titular del tribunal, Ernesto Blume, será el encargado de elaborar una ponencia sobre el caso.

Respecto a este proceso todavía en trámite, Eloy Espinosa-Saldaña recordó que el hábeas corpus que busca liberar a Keiko Fujimori fue rechazado en el Poder Judicial antes de llegar al TC porque ya había otro proceso que era la casación planteada por la defensa de la excandidata presidencial, cuya resolución recién fue emitida ayer, jueves 12 de setiembre, disponiendo una reducción de la prisión preventiva de 36 a 18 meses.

“Le niegan el hábeas corpus (a Sachie Fujimori) precisamente porque hay un proceso en trámite. (...) La jurisprudencia del TC es uniforme. Cuando hay la discusión de un tema vinculado a la libertad personal en trámite en el Poder Judicial, el TC normalmente declara improcedentes estas causas. (...) El ponente es el que tenía que habernos dicho cómo había que resolver el caso, pero no ha presentado ponencia”, consideró el juez.

Eloy Espinosa-Saldaña insistió en la necesidad de que Ernesto Blume emita una ponencia sobre Keiko Fujimori en el plazo más breve posible. “Seguramente Ernesto, como cualquier colega con casos importantes, tendrá que hacerlo a la brevedad. La transparencia y la opinión pública lo reclaman”, manifestó.

TRANSPARENCIA EN ELECCIÓN

Sobre la posibilidad de que el Congreso defina a los seis nuevos integrantes del TC, el magistrado hizo un llamado para que el proceso de nombramiento y selección sea transparente.

“El tema es que hay que nombrarlos tomando los mayores recaudos posibles para asegurar y nombrar a personas más calificadas, sin ningún tipo de cuestionamiento por inclinación política o intereses económicos o cualquier otro tipo”, señaló Eloy Espinosa-Saldaña.

La Comisión Especial que evaluará a candidatos para que ingresen al TC está presidida por Pedro Olaechea e integrada por Juan Carlos del Águila, Luis Galarreta (Fuerza Popular), Marisol Espinoza (Alianza Para el Progreso), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Clayton Galván (Cambio 21).