El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña aseguró que no “marca la pauta” en el Tribunal Constitucional (TC) y consideró que, si lo hiciera, sería el titular de dicho organismo.

Lamentó, en ese sentido, que se generen especulaciones sobre su labor e indicó que “nadie puede poner en duda la honorabilidad” de sus fallos en dicho organismo.

“He resuelto más de 20 mil casos, ahí están los elementos. Se puede discrepar con mis fallos, pero nadie puede poner en duda la honorabilidad de lo que he resuelto. Si yo marcara la pauta sería presidente del TC y no lo soy”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Creo que he demostrado en todo este tiempo que no me someto a presiones de ningún tipo y los que quieran hacerlo saben que conmigo no van a encontrar resultados favorables”, señaló.

Espinosa-Saldaña descartó tener algún vínculo con el presidente Martín Vizcarra o su entorno y reveló que solo lo ha visto “tres veces en persona”.

“Al señor [Martín] Vizcarra solo lo he visto tres veces en mi vida, dos en el saludo que se hace en Palacio de Gobierno y que pasan y das la mano y la tercera que nos cruzamos en un estudio de televisión y cuando te están poniendo el maquillaje, así que conocimiento con Vizcarra no existe, no tengo mayor trato con el entorno de poder de él”, manifestó.

En otro momento, se refirió a la aprobación de la publicación del reglamento del concurso público para la designación de los magistrados de magistrados del TC por parte de la Comisión Especial del Congreso de la República y consideró que el plazo brindado para incorporar aportes es “muy corto”

Advirtió, en esa línea, que pueda suceder lo ocurrido con el primer concurso público para escoger a integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el 2019.

“Han dado 5 días para que especialistas brinden aportes, es un plazo muy corto y en estas cosas no por correr se llega más temprano. Hay que consultar gente, hay que ver experiencias, no puede suceder lo que pasó con la JNJ”, explicó.

“No estamos en el cargo porque nos queramos aferrar al mismo, ha sido y es un honor ser magistrado del TC, lo que importa es que los que vengan hagan respetar los derechos de todos los peruanos”, remarcó.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Vizcarra dice que se busca reactivar economía de Cusco (Video: presidencia).

Vizcarra dice que se busca reactivar economía de Cusco (Video: presidencia).