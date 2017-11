Eloy Espinosa-Saldaña: "Debemos aprender a respetar competencias"

En el Tribunal Constitucional ( TC ) viven las consecuencias de emitir un polémico fallo por el caso El Frontón. El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña decidió hablar sobre este caso y sobre la decisión de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ).

¿Usted se reafirma en la interpretación que hizo respecto al voto que en 2013 emitió el ex magistrado Juan Vergara Gotelli?

No soy perfecto y puedo tener errores, pero en este caso hemos obrado conforme a derecho, hemos respetado la voluntad del entonces magistrado Vergara. Nosotros teníamos que cotejar cuál era el sentido de su voluntad y eso hemos hecho.

Pero Vergara Gotelli votó a favor de no calificar a los crímenes de El Frontón como de lesa humanidad.

No hemos cambiado el sentido de voto alguno. El entonces magistrado Vergara entregó al mismo tiempo dos documentos: uno que dice que él no se puede pronunciar, considerando que el TC esté habilitado para dar algún voto sobre un delito de lesa humanidad, y (otro) que esa labor le corresponde al Poder Judicial.

Entonces, ustedes interpretaron su voto.

Todo juez tiene que interpretar. Lo que hemos detectado es, ante la duda de cómo se comprende esto, que hay un vicio, que alguien no se puede pronunciar de dos maneras distintas y hay que decir cuál es el sentido del voto para efectos del cómputo.

¿Interpretaron que Vergara estaba en contra de su propio voto?

Nosotros interpretamos lo que está en el texto. En su voto lo que dice es (lee el documento) “considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional”. Este es su pronunciamiento. ¿Qué está diciendo Vergara? Que esto no lo puede definir un juez constitucional. Esa es la voluntad de Vergara. No hemos cambiado una línea de lo que escribió.

Pero para efecto del cómputo de los votos, era uno menos para resolución inicial.

Esa es una consecuencia del cómputo en cualquier caso. Si hay duda o poca claridad de cómo se computa un voto, en cualquier momento alguien lo tiene que definir. Y esa no es una práctica nueva, eso ya se ha hecho antes. Aquí, como en otros casos, se define así.

Considerando que el TC es la última instancia constitucional y que ya se había pronunciado en un sentido, ¿con esta nueva decisión no se afecta la cosa juzgada?

Nosotros no introducimos nada que haya afectado la cosa juzgada porque no hemos cambiado el sentido del voto del magistrado.¿Cuándo habría irregularidad? Si Vergara no hubiera dicho lo que dijo y nosotros se lo hacemos decir; pero si usted ve el voto, encuentra, hasta con resaltador, que él señala que no puede calificar un delito como lesa humanidad.

¿Y cree que por esta interpretación el Congreso planea destituirlos?

Hay ciertas señales. Cuando se interpone la denuncia, se pone en conocimiento del Congreso que el proceso de El Frontón está en trámite y que no se lo puede afectar, pero eso es dejado de lado y se declaró procedente, algo que no suele suceder. Y vamos encontrando declaraciones de congresistas, del vicepresidente del Congreso, del vocero de una bancada que señalan que nosotros hemos cometido delito e infracción constitucional. Entonces, en ese contexto, ¿no cree que es un motivo para preocuparse?

¿Cree que es una represalia política?

No voy a decir eso. Quiero pensar que en el Perú no estamos dispuestos a cometer los errores del pasado, que debemos aprender a procesar las diferencias y a respetar las competencias de cada ente, que no estamos regresando a una época en la que se cayó en la concentración de poder que nos dejó en una situación muy lejana a la de ahora.

¿Lo que presentaron ante la CIDH, en una audiencia en Uruguay, fue una denuncia?

No. Nosotros no fuimos en condición de denunciantes, no hemos presentado ninguna denuncia, ni contra el Estado peruano ni contra los congresistas. En esa audiencia solo planteamos ser escuchados. Les dijimos a los miembros que si tienen preocupación sobre el tema, pidan a los juzgados correspondientes la información para saber qué sucede y que comunique a la Corte-IDH para que haga sus propias averiguaciones.

Víctor García Toma, ex presidente del TC, señaló que si el tribunal veía afectada su independencia, de acuerdo con la Constitución, debía recurrir al Ministerio Público. ¿Por qué no hicieron esto?

Discrepo de eso. Lo primero que hicimos, como tenía que ser, fue advertir al propio Congreso. Lo hicimos y no nos hicieron caso. La Fiscalía es defensora de la legalidad, aparece cuando esa legalidad se quiebra. ¿Qué hubiera pasado si recurríamos a ella? ¿Hubiera cambiado nuestra situación? ¿El Congreso habría estado obligado a no admitir, con pronunciamiento del Ministerio Público, la acusación? No. Ese no era un medio idóneo.

García Toma también dijo que la denuncia contra ustedes no debía proceder.

Cuando un magistrado emite un voto, no es objeto de sanción. Nuestro fallo no es malo, pero puede ser opinable.

Autoficha

- “Soy catedrático de Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal Constitucional. Además, he sido conferencista invitado en diversas universidades de Europa, África y América Latina. Soy integrante de la Red Peruana de Docentes de Derecho Constitucional”.



- “Existe un clima de crispación donde no se ve un suficiente entendimiento entre las instituciones, se puede discrepar, pero eso parte del respeto a las competencias de cada quien y de procesar eso de manera adecuada, sin enfrentamientos”.



- “El ex magistrado Álvarez le pidió a Vergara saber cuál era el sentido de su voto y este insiste en que no se puede calificar, desde el TC, un delito como lesa humanidad. El propio Álvarez contó luego cómo sus colegas no quisieron aceptarle esta subsanación”.