Elmer Cuba: “Tienen la mesa servida, no la echen a perder”

La renuncia del ex ministro de Economía David Tuesta melló la confianza de la inversión privada. Para el economista Elmer Cuba , la economía pinta bien, creceremos 3.8%. El gobierno y el nuevo ministro deben frenar todo recelo y evitar discrepancias en el gabinete.

¿La madre de todo este desaguisado político económico que llevó al ex ministro de Economía a renunciar fue el alza del ISC?

Sí, esa ha sido la madre, y el padre fue la amenaza de cobrar Impuesto a la Renta (IR) a personas que hoy no pagan. Fue solo un comentario, pero ahí comenzó el conflicto entre el premier y el entonces ministro de Economía, David Tuesta. Ha sido una salida en dos tiempos. Primero fue el comentario del IR a personas naturales y el segundo desencuentro –el definitivo– la devolución del ISC a los transportistas. Dos conflictos en la misma semana, invadiendo tus fueros (los del MEF) son insoportables. Eso ya debería saberlo el presidente.

¿Cuál es la responsabilidad del presidente y el premier en esta crisis? La elevación del ISC se aprobó y discutió en el Consejo de Ministros. Tuesta no se dispara e impone una medida.

Ciertamente, esos temas se conversan. Seguramente que lo hicieron, pero de una manera muy rápida. Eso imagino…

¿Hay impericia política?

Viéndolo ahora, sí ha habido impericia. Debió ser un proceso gradual, mostrando una dirección. Este año 20 céntimos y así los siguientes, para que la gente sepa que poco a poco se irá encareciendo las gasolinas sucias y te vas acomodando.

¿Cuán rentable será la recaudación del ISC? ¿Es cuantiosa?

Muy poco. Quizá la imagen popular se quedó con los gasolinazos de los 80. Efectivamente, ahí todos los impuestos selectivos pesaban el 40% de la recaudación. Hoy día todos los selectivos no pesan ni 5%.

¿Se recaudarán centavitos?

Sí. El grueso del tema tributario tiene que ver con la evasión de IR y del IGV, no con los selectivos. Si los usas para recaudar, es como cazar en el zoológico (ríe). Se recibirá muy poco dinero.

¿Entonces, no fue una medida atinada?

En términos políticos, no. Ahora, en términos económicos, está en la dirección correcta. Los países modernos –y el Perú aspira a ello– ponen impuestos a bienes que generan externalidades: diésel, tabaco (que afecta a terceros)…

¿Pero como recaudación fiscal es poco?

Sí. Aunque son bienvenidas en un contexto de déficit fiscal como el peruano de 3.5%. Es el más grande de los últimos 20 años. No es poco…

¿Asusta?

La película sí. La foto es explosiva y los mercados se asustan. Por eso se previó bajar el déficit fiscal al 1% en 2021. Hay una ley al respecto.

¿Cómo se reduce el déficit fiscal, el objetivo principal de la macroeconomía?

El déficit es grande, pero Perú es muy solvente en lo fiscal. Más que cualquier país latinoamericano. A Chile, Colombia y México los acaban de degradar las centrales de riesgo. Perú es el único país que está incólume. Más bien, si no se hace un ajuste fiscal, podría comenzar a degradarse. Y eso encarecería el costo del financiamiento de las empresas peruanas. Por eso los ministros de Economía cuidan mucho esto.

¿Por dónde hacer el ajuste fiscal?

En el corto plazo, se ha cortado el gasto innecesario en S/1,000 millones. Sin embargo, el Estado paga como promedio al sector público S/2,200. Es muy bajo. También lo son el gasto por alumno, el gasto social, de salud. El problema severo es de ingresos, porque Perú tiene un nivel de evasión muy alta. Acá el IGV es de 18%, en Chile y Colombia 19%. El Impuesto a la Renta a las empresas peruanas es de 29.5%. Allá es 25% o 35%. Estamos en la media. El problema peruano no es de tasas, sino que se aplican a un espectro pequeño de empresas y de personas. El 1% de las empresas paga Impuesto a la Renta. El resto o evade o paga otros regímenes. Hoy nos hemos levantado a trabajar 16 millones de peruanos. Solo 6 millones declaran IR y 1.5 millones paga realmente el IR. Uno de cada 10 mantiene al resto.

Pero eso no evasión.

No, es que los has exonerado.

¿Cómo cobrarle IR a una persona que gana S/2,200?

Cóbrale S/20 mensuales.

¿Entonces, el anuncio de Tuesta que irritó al premier Villanueva era correcto?

Sí, más correcto que incrementar el ISC. No lo explicó bien. Quien gana 2,000 soles en México, Chile o Colombia paga más que el peruano. Las tasas van desde el 3%, 5%. Y a diferencia del Perú, el tramo de quienes pagan impuesto comienza antes y tasas más bajas. Eso tiene implicancias sociológicas y políticas. Es parte del contrato social. Si pasas por la vida gratis y tienes policía, salud, Cancillería, Poder Judicial, educación gratis, te vas a sentir más ciudadano si pagas. Reclamarán mejores servicios. Cuando haya una huelga magisterial, reaccionarán porque pagan 20 soles mensuales. Igual con una cola en el Minsa, puede reclamar. Si tienes gratis todo, no exiges. No digo que paguen nueve de cada diez porque hay pobres, pero sí cuatro.

Apartándonos de la actual inestabilidad política, las universidades y colegios privados no pagan IGV.

Las familias de altos ingresos en el Perú deberían pagar esos servicios. El Estado puede establecer escalas, como ocurre en las universidades y decir todas las familias que pagaron el IR debajo de determinado umbral serán exoneradas del IGV y las que están por encima pagarán IGV. Muchos no deberían estar exonerados. ¿Sabe cuánto es la exoneración del IGV a la educación? 1,800 millones de soles. Prácticamente lo mismo que la recaudación del ISC. Ningún peruano debería dejar de estudiar en un colegio o universidad por el IGV; para eso se exonera del IGV a determinadas familias.

Retornando a la crisis presente, ¿el ministro Carlos Oliva puede retroceder respecto al alza del ISC? ¿Es posible obviar el acuerdo de devolución del IGV a los transportistas firmados por el premier y el ministro de Transportes?

No creo que se retroceda, pero sí evaluar para enmendar algunos errores. Si el impuesto produce comportamientos perversos, lejanos a lo que quería, hay que retroceder.

¿Qué hacer: que la tasa se incremente anualmente, postergar su aplicación?

Es complejo, porque son cinco industrias. Para los automóviles se bajó demasiado el impuesto al auto usado con gas. Nos llenaremos de ellos. Esa medida hay que replantearla. La norma tiene un error interno. Si quieres que la gente consuma gaseosas sin azúcar, baja el impuesto a estas. Una con azúcar paga 25% y sin azúcar 17%, están muy pegaditas. No es consistente con los objetivos de no tener niñitos gordos.

Realmente, ese no es el objetivo…

Estarías mintiendo. Pero si seguimos el juego, que lo hagan bien. Con la cerveza habría que ver qué ocurre con los tragos informales. Si la medida los gatilla, hay que revisarlo. Igual que con el tabaco. Todo eso se mide. Haz tu línea de base y ves qué pasa de acá a un año. Si los resultados son contraproducentes, tienes que retroceder.

Ya, pero el detonante fue el alza de algunas gasolinas…

La gasolina no ha subido, es el diésel. Se pudo hacer por tramos, decir que es altamente contaminante y subir diez centavos por año, en una secuencia de acá a cinco años.

¿Se puede plantear eso ahora?

Sí. Pero con el alza de 40 centavos, los transportistas le dijeron al gobierno: eres valiente, verás, te hago una huelga. Y el gobierno dijo, no me hagas huelga, te voy a devolver no 40 centavos, sino 80. Más de lo que tenías antes del aumento.

¿Eso fue una cantinflada?

Total. Los grupos de protesta que huelen debilidad del gobierno comienzan a morder. No son lobbys empresariales, sino de pequeños grupos que piden cosas, como los paperos. La salida de Tuesta es eso, amenaza de huelga y botas al ministro. Lo mismo que hizo Daniel Córdova, botó al viceministro de Pesquería.

Curioso, al premier Villanueva le pasó lo mismo con Nadine Heredia, lo sacó…

Con un matiz, se lo tumbaron desde adentro. A Tuesta lo tumbó la calle y la debilidad del gobierno.

¿Se puede cambiar o no?

Sí, pero no puedes hacerlo la próxima semana. Ya firmaste la devolución de 80 céntimos del ISC a los transportistas. El galón de diésel costaba S/1.10 y subió a S/1.50. Con el reclamo pagarán S/0.70 por galón. Todos los que usan diésel pagarán S/1.50, pero los transportistas S/0.70, menos de lo que pagaban antes del incremento. Lo firmó el premier…

Eso no puede prosperar. ¿Cómo corregirlo?

Efectivamente, es una cantinflada. Se corrige enfrentando la huelga. También se podría plantear que el alza del diésel sea escalonada, explicándole a la población.

¿Decir que lo que dictó el ex ministro Tuesta se revierte, lo que firmó el premier con los transportistas también, y el alza será escalonada?

Es lo que se debería hacer.

¿El ministro Oliva y el gobierno tienen esos reflejos?

Los camioneros del Perú le han doblado el espinazo al gobierno peruano. No puede ocurrir. En otros países vas a la huelga. El Ejército empuja el camión fuera de la vía y todos circulan. Están jaqueando al Estado. Los otros aumentos del ISC hay que evaluar si van en la dirección correcta.

¿Hay firmeza para revertir esto?

Dudo mucho. El gobierno ha retrocedido con los antipetroleros de Piura, en Moquegua con el agua potable, con los transportistas.

¿El ministro Oliva se tragará el sapo de devolverles S/0.80 a los transportistas?

Ya lo tragó Tuesta y el desprestigio del gobierno. Oliva está a la mitad de una medida. Hay un espacio para revertir. Yo recomendaría volver a negociar. Lo firmado es una derrota.

¿El gobierno tiene el temple necesario?

Esta es una segunda oportunidad, todos podemos equivocarnos, pasa en las empresas, las parejas. Ha sido una secuela de errores, pero estamos a tiempo. La economía viene rebotando. Las expectativas empresariales están altas y la aprobación presidencial también, pese a que bajó. La inversión privada que caía cuatro años seguidos ha dejado de caer y ha subido más de 5%. La inversión pública también crece.

¿La inversión privada crece por PPK, por Vizcarra…?

Porque los minerales están altos. La inversión minera lidera este impulso. El cobre es una sombrilla que protege. La no minera ha comenzado a caer tímidamente porque hay paz política. No es lo mismo Vizcarra que PPK.

¿Qué le recomendaría al ministro Oliva?

Sus próximas acciones deben ser en defensa cerrada del modelo económico. No retrocesos, se viene el peaje. Mire, la demanda interna está creciendo 4%. No es poco, ningún país latinoamericano crece así, solo Perú y Chile. No puedes tirar la cadena y desperdiciar esto. Las expectativas están al tope. El ministro debe cuidar la imagen peruana, adentro y afuera. Está golpeada por tener cuatro ministros de Economía en dos años. No era así en Perú. Es la estrella macroeconómica de la región, ¿qué le pasa que cambia de ministro como papel higiénico? Oliva debe durar hasta que se vaya Vizcarra y coordinar mejor con la cúpula gubernamental. No puede haber contradicciones.

¿El gobierno de Vizcarra está generando confianza a la inversión privada?

Está depredando con sus acciones la buena fe que todos hemos tenido, pero no se ha roto el vidrio, está quebrado. Todavía puede. La inversión privada y pública crecerán este año. También las exportaciones, la inflación es muy baja. Tienen la mesa servida para crecer, no lo echen a perder. El empleo formal está creciendo. El 2018 será bueno, creceremos 3.8%, en 2017 fue 2.5%. Lo que está en duda es la calidad de 2019; si la inversión ve zigzagueos, se frenará.

La inversión pública será de S/8,000 millones…

Estaba en el presupuesto. Hay que invertir rápido porque hay elecciones y por primera vez se renuevan alcaldes y gobernadores. Está en riesgo la continuidad de la inversión, hay que asegurarla y hacer planes multianuales para que no caiga en 2019. Hay que acercarse a los nuevos en octubre. Oliva sabe eso, ya vio cómo se cayó la inversión pública en las anteriores elecciones.

¿Cómo se reducirá el déficit fiscal este año?

La economía está creciendo y la base imponible aumentará. La utilidad será mayor. Hay más empleo formal que paga impuestos. Si reducen la evasión de renta e IGV, no será necesario congelar los sueldos. La Sunat ha sido perforada por la cantidad de regímenes tributarios existentes que no creó. La Sunat quiere un régimen integrado que debe apoyarse. Tuesta lo propuso en las facultades delegadas. Pero el gobierno ha retirado esto. Inexplicable. No es buena señal. Quieren echarle la pelota al Congreso.

Se rumorea que subiría un punto el IGV.

El déficit ha comenzado a cerrar solo por el crecimiento de la economía. Si el déficit no cede (cosa improbable), quedaría subir el IGV, es una opción final.

DATOS

- Elmer Cuba es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido consultor de organismos multilaterales, alto funcionario en organismos reguladores y director independiente en diversas compañías. Ha sido también profesor en varias universidades.

-Actualmente se desempeña como director del Banco Central de Reserva del Perú.