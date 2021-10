En un aparente estado de ebriedad –como ya era costumbre verlo–, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido por la Policía y la Fiscalía alrededor de las 11:00 p.m. del viernes, como parte de las investigaciones que lo señalan como cabecilla de la organización criminal Los Hijos del Cóndor.

Esta red criminal operaba al interior del Gobierno Regional de Arequipa —que desde 2019 está dirigido por Cáceres—, y estaría conformada, a su vez, por al menos siete consejeros regionales (de 14) y otros altos funcionarios de la entidad.

“Charlie, el más guapo”, dijo un trasnochado Cáceres cuando uno de los efectivos policiales decía su nombre y dejaba constancia en video de que se negaba a firmar el acta de detención.

Una vez capturado, y ya siendo la madrugada del sábado, se dio inicio al megaoperativo para capturar a los otros 19 objetivos para los que el fiscal anticorrupción de Arequipa, Arturo Valencia, logró conseguir la autorización judicial de detención por 10 días.

Al cierre de esta edición, ya eran 14 las personas ubicadas y capturadas, según pudo confirmar Perú21, las cuales habían pasado por el médico legista, de control de identidad y de prueba COVID-19.

Uno de los detenidos es el exfutbolista Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga, actual consejero de Arequipa. Todos permanecerán detenidos hasta el próximo martes 2 de noviembre.

La medida, autorizada por el 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de la región el 18 de octubre, también comprendía allanamientos (uno de los inmuebles fue el del propio gobierno regional), incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

El coronel PNP Arturo Valverde, director de la Dirección contra la Corrupción, explicó que se incautó abundante documentación, unos S/35 mil en efectivo, una caja fuerte que todavía no era abierta, además de celulares y laptops.

Cáceres Llica, alias ‘Cóndor’, está ubicado dentro de la red como el cabecilla, el “hombre clave” de la organización denominada, justamente, Los Hijos del Cóndor.

Según el fiscal Valencia Paiva, Cáceres “habría mantenido a funcionarios y a consejeros regionales para que de alguna manera lo apoyen políticamente, pero, además, ofreciéndoles cosas que no corresponden a la legalidad sino a situaciones para beneficios personales”.

Estos “beneficios personales” no serían otra cosa que obras, puestos de trabajos para allegados y terrenos. Todo ello a fin de que los consejeros regionales no cumplan sus deberes; es decir, no fiscalicen la gestión de Cáceres y lo apoyen en todos “los contextos”.

“Entre ellos, las interpelaciones, fiscalizaciones, no declarar en su contra; es decir, que al haber captado al 50% del total de los consejeros, más el voto dirimente del presidente del consejo, tiene el dominio y manejo del Consejo Regional”, se lee en un documento fiscal al que accedió este diario. La función pública vendida al mejor postor.

El caso tuvo como origen la denuncia verbal de la Testigo Protegido 004, recabada en octubre de 2019 y que daba cuenta de cómo campeaba la corrupción en el gobierno regional, a tan solo nueve meses desde que comenzó la gestión de Cáceres Llica.

Una de las áreas que habrían sido usadas por la red para el pago de favores sería Autodema (Autoridad Autónoma de Majes), el organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas.

Cáceres Llica solo se suma a la larga lista de gobernadores regionales implicados en casos de corrupción, como es el caso de Vladimir Cerrón, fundador del partido de gobierno.

Con la detención de Cáceres, el gobierno regional se quedará a cargo el vicegobernador Walter Guitérrez. A nivel de consejo, los miembros no implicados se autoconvocarán en una sesión extraordinaria para elegir un nuevo presidente y vicepresidente del consejo.

Para Ricardo Ramírez del Villar, político arequipeño del PPC, el caso destapado ayer no llama la atención, pues “ha sido una constante desde los gobiernos regionales el manejar los fondos y las gobernaturas cual reyezuelos en su reino”.

“Es más de lo mismo, y no hace más que comprobar que este proceso de regionalización llevado a cabo por Toledo ha sido un total y completo fracaso”, remarcó.

TENGA EN CUENTA:

Además de Cáceres, también fueron detenidos los consejeros regionales de Arequipa Ronal Bernal, Santiago Neyra, Jeymi Flores, Miguel Guzmán y Herlyn Zúñiga.

Además de Napoleón Ocsa (gerente de Autodema), Gregorio Palma (gerente general del GORE), Mario Jacobo (asesor del gobernador) y Wilfredo Llaiqui (representante del gobernador ante la comisión anticorrupción de Arequipa).