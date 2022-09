La candidata a Lima por el Frente de la Esperanza, el partido de ‘Popy’ Olivera, es la única mujer en participar en la contienda. Si bien aún las encuestas no le sonríen, nos cuenta –en los estudios de Perú21TV– sus planes para repuntar a diez días de las elecciones.





Vamos a entrar a la última semana de la campaña electoral. ¿Qué es lo que va a hacer para mejorar esos números que todavía no le son favorables?

Es un trabajo. Todavía no hemos paralizado nuestras actividades, es el pico. Hasta el día domingo hay una tarea muy importante que desarrollar y estamos cerrando algunos espacios que no habíamos completado en esta primera etapa.





No puedo dejar de preguntarle sobre un hecho bochornoso sobre otro candidato: Gonzalo Alegría. ¿Qué siente después de conocer esta denuncia de violencia familiar?

A todas las madres nos ha tocado. Nosotras somos los primeros seres a quienes se nos ha encargado la protección del menor. He podido sentir y percibir ese dolor que debe estar sintiendo la madre por su hijo. No tengo palabras para expresar mi indignación del hecho mismo. No he tenido valor para terminar de leer (el testimonio). Es terrible.

¿Qué le ofrece Elizabeth León a la ciudad que sea distinto a lo que nos viene ofreciendo el resto de candidatos?

En un debate previo mostré los ejes principales de mi propuesta. Sin embargo, ahora hemos enriquecido más esas propuestas después de haber caminado más por la ciudad, de haber interconectado con las organizaciones vecinales, con las personas que realmente están vulnerables. En el tema de seguridad, hemos tenido un acercamiento con el Poder Judicial a través de su presidenta y hemos podido apreciar realmente las necesidades de este poder del Estado para impartir justicia. La flagrancia no alcanza a todos los delitos que tenemos hoy en día y que son realmente graves. Me preocupa que, por ejemplo, un asalto en donde hay una víctima mortal, y hay todos los elementos del delito, no pueda ser juzgado en un módulo de flagrancia. Debemos trabajar sobre eso, con las normas, para que pueda ser juzgado en el más corto tiempo.





El tránsito en Lima. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Por más obras viales o por reordenar el transporte?

Esto tiene una solución que va por el tema de infraestructura a largo plazo. Yo no voy a poder ver la solución final, definitivamente. Pero aquí hay medidas inmediatas que les competen a las municipalidades: la semaforización, los paraderos, la congestión puntual que puede haber en los cruces y en las avenidas principales. En cada caso hemos planteado ya una alternativa de solución. Protránsito puede tener un sistema computarizado de todo el tráfico de Lima. Pregunté en una oportunidad a qué nivel estamos en avance en ese tema. En Lima, solamente tenemos una avenida que tiene ola verde.





¿La avenida Arenales?

La avenida Camino Real.





¿Con qué obra grande dejaría usted a los limeños?

Hay tres obras importantes que quisiera que estén ya culminadas el próximo año. La autopista Ramiro Prialé, el tramo 2 de Pasamayito y la vía metropolitana de San Martín de Porres. Tenemos que culminar el zanjón con una ampliación hasta la avenida el Sol en Chorrillos. También hay un proyecto muy importante que tenemos: el sistema de monorriel por toda la avenida Universitaria, desde San Miguel hasta Comas.





¿Ideológicamente dónde se ubica Elizabeth León?

Pertenezco a un partido de centro que cree en la libre empresa, la competencia, no creo en las estatizaciones ni nada por el estilo. No es posible que en este modelo económico existan los monopolios, los oligopolios. La libre empresa tendrá las mejores condiciones para ser una opción válida para todos los peruanos, pero sobre todo la empresa peruana. Hoy estamos propiciando que la empresa extranjera venga y nos ahorque y nos subcontrate en todos los niveles: en construcción, medicinas y hasta alimentos procesados. Ahí tenemos que intervenir como gobierno local.





¿Cuál es su posición con el gobierno de turno?

Tenemos mucho que reclamarle al actual gobierno. Las pequeñas empresas han estado muy perjudicadas. Aquí tenemos que esperar que nuestro Congreso comience a actuar y comience a tomar una acción verdadera.





¿Adelanto de elecciones?

Adelanto de elecciones... No es complicado; si ya lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer otra vez.





PROPUESTAS: