Aunque busca transmitir serenidad ante la irrupción del coronavirus, la ministra de Salud reconoce que para el Perú lo más complejo está por venir. Nuestra suerte dependerá en gran medida de la responsabilidad ciudadana, señala.

¿Qué tan cerca estamos de llegar al pico de las infecciones de COVID-19?

Estamos recién empezando. Sabíamos que el virus iba a entrar, no se puede impedir. Pero sí tenemos un común denominador: todos los casos han venido de personas que han estado en Europa, son importados. Las medidas que se toman ahora son para frenar ese crecimiento. Ahora estamos en la base.

¿Se puede estimar cuándo se llegará al máximo de casos?

Hay que entender que estamos en verano, terminando el cambio estacional. Recordemos que las infecciones virales tienen su máxima expresión en los climas fríos. Sabemos estadísticamente que en julio o agosto es cuando aparecen más infecciones.

¿Cuál es el estado de sacerdote internado?

El estado es de pronóstico reservado. Él está entubado y con ventilación mecánica, está recibiendo todo el soporte para poder luchar contra esta infección.

¿Tenía condiciones previas que agravaran su caso?

Obesidad mórbida, esa es la única. En el transcurso se han sumado otras patologías. Ahora está cruzando por hiperglucemia y otras condiciones que no sabíamos que existían.

¿Cómo califica la respuesta y responsabilidad ciudadana ante la pandemia?

Estamos empezando un cambio en el modelo. Los ciudadanos estamos acostumbrados a que el responsable de la salud es el Estado, a veces no asumimos el propio cuidado. Por ejemplo, tenemos vacunas para otras infecciones, pero no tomamos responsabilidad en vacunarnos. No es un tema de costo, es de actitud. Pero estamos empezando a tomar conciencia.

¿En qué casos se justifica un descarte del COVID-19?

Solo las personas que en los 14 días previos hayan estado en una ciudad donde el COVID-19 es endémico, y que, además, presenten síntomas. Se hacen la prueba y, además, cumplen su tiempo de aislamiento domiciliario, salga positivo o negativo. Lo recalcamos porque las personas piensan que todos debemos hacernos la prueba.

¿Qué capacidad tiene el sistema de salud para realizar descartes?

Tenemos un procesamiento automatizado de tres turnos diarios en el Instituto Nacional de Salud. Son hasta 200 muestras por turno.

¿Solo se puede hacer el descarte en Lima?

Inicialmente, sí. Luego se va a implementar el 14 de abril en Iquitos y Tumbes, el 16 en La Libertad y Cusco, el 18 en San Martín y Piura y el 22 en Jaén, Ucayali e Ica. Además, estamos implementando con Essalud; en una semana las pruebas deben estar disponibles en todos los establecimientos.

¿Qué va a hacer el Estado para hacer frente al desabastecimiento de productos de primera necesidad?

Primero, un llamado a que mantengamos la calma. No compremos para 15 días o un mes. Tengamos una real dimensión sobre en qué etapa de la epidemia nos encontramos. Estamos en un inicio, donde mucho dependerá de cómo nos comportemos. Respetar el aislamiento, evitar aglomerarse, lavarnos las manos. Esas cosas tan sencillas son la base de la prevención.

Si alguien que debe someterse al aislamiento no lo hace, ¿hay manera de sancionarlo?

Sí hay manera de sancionar. Es un atentado contra la salud pública y está regulado dentro del Código Penal. Hay sanciones.

¿Podría ser considerado un delito?

Así es. En las reuniones que se ha tenido con Interior y el Poder Judicial se está haciendo equipos para que monitoreen la cuarentena domiciliaria y el aislamiento. Migraciones tiene la data de los que están de viaje y de los que vienen al país, con su lugar de origen. También tenemos los contactos epidemiológicos de los positivos, se tiene su ubicación. Eso lo tiene el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que está reforzado con personal de Migraciones, con la PNP y va a trabajar articuladamente con la Fiscalía.

El alcalde Muñoz ha indicado que no se cerrará el transporte público. ¿Es una decisión prudente?

Hay que entender en qué etapa estamos, entendamos la dimensión actual (…) Llegará un momento en que se tomarán otras medidas, inclusive de los vuelos, el transporte y también los puertos. No nos podemos cerrar inmediatamente.

¿Es prudente ir a la playa en estos días?

Se recomienda que las personas que hayan regresado de ciudades donde hay este problema no estén saliendo. Y ya estamos en un cambio estacional. Lo preferible es evitar la aglomeración que puede haber en una playa.

ENTREVISTA ELIZABETH HINOSTROZA 13-03-2020

SABÍA QUE:

-Al cierre de esta edición se habían registrado 39 casos confirmados de COVID-19 en varias regiones del Perú. 

-Un paciente de 47 años se encuentra internado grave en el hospital Edgardo Rebagliati. Su pronóstico es reservado.