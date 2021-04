Elizabeth Astete, exministra de Relaciones Exteriores, rechazó este jueves algún tipo de favorecimiento al laboratorio chino Sinopharm a razón de su vacunación contra el coronavirus (COVID-19). En su presentación ante la Comisión Permanente, detalló que las compras de vacunas con este laboratorio solo representan “el 3% del total concretado”.

“Quisiera, asimismo, descartar que no es evidente que no hay favorecimiento indebido a Sinopharm como se me ha imputado falsamente, pues los hechos demuestran que durante mi gestión se amplió la oferta de vacunas que llegan al Perú este año tanto que las de Sinopharm representan solo el 3% del total concretado”, señaló.

La excanciller rechazó también hacerse aprovechado del cargo para solicitar su inoculación e indicó que esta no tuvo “nada que ver con el proceso de negociación” de la compra de vacunas contra el COVID-19.

“Rechazo categóricamente las imputaciones que se me hacen de haberme aprovechado de mi cargo para solicitar a inoculación de la vacuna y de haber otorgado algún beneficio a Sinopharm o cualquier otro laboratorio. Mi inoculación no tuvo nada que ver con el proceso de negociación ni con beneficios indebidos a dicha empresa como se me viene imputando de manera falsa”, sostuvo.

Además, destacó que durante los casi tres meses en los que estuvo frente a la Cancillería, “no tuvo conocimiento de las gestiones realizadas durante el gobierno del presidente Vizcarra para la obtención del lote de vacunas de cortesía”.

Finalmente, dijo que durante su gestión trabajó “día y noche para hacer posible la llegada de las vacunas al Perú”.

VIDEO RECOMENDADO

Susel Paredes candidata al Congreso por Partido Morado

TE PUEDE INTERESAR

Jim Ali Mamani: Que Sagasti no haya acudido a la subcomisión es “indicio” de que mintió sobre Astete

Rafael López Aliaga presentó a su eventual primera dama: ¿Quién es Norma Yarrow?

Alejandro Cavero: “Eliminación del voto obligatorio no le quita legitimidad a la democracia”