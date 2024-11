Elio Riera: “Una suma de errores ha llevado a la cárcel a Andrés Hurtado”

El abogado del presentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ mantiene su postura de que su defendido no recibió ningún dinero para repartir a la fiscal Elizabeth Peralta. Dice que los magistrados no han valorado sus elementos que demuestran el arraigo domiciliario de su patrocinado.

¿En dónde está ubicado ‘Chibolín’ en este entramado que involucra a jueces y fiscales?

Considero que se encuentra privado de su libertad de manera injusta y desproporcional. Está preso por una noticia periodística que se resume en lo siguiente: la señora Ana Siucho dice que su hermano habría hecho llegar por intermedio de un trabajador el monto de 500 mil dólares tanto para el señor Andrés Hurtado como para la doctora Elizabeth Peralta. Para que finalmente se pudiera devolver por intermedio de otro fiscal —Lucio Sal y Rosas— dos lingotes de oro. Dónde está la coima, dónde está la trazabilidad. ¿Qué tenemos además de la declaración de Siucho?, pues nada.

El razonamiento jurídico de la Corte Suprema para llevarlo a la cárcel es que el señor Hurtado no habría brindado información exacta en el control de identidad, en líneas generales el señor Hurtado tiene que estar privado de su libertad para que Fiscalía pueda investigar.

Sí hay peligro de obstaculización. La Corte tampoco es que se haya inventado esta situación.

La audiencia de apelación del señor Andrés Hurtado sirvió para presentar totalmente mis arraigos, uno de ellos fue un certificado domiciliario y una constatación notarial, es decir, yo demostré que un notario público constató que Hurtado sí tenía domicilio. La resolución de la Corte Suprema no menciona que este arraigo domiciliario no tiene eficacia. Mi cuestionamiento va a la falta de pronunciamiento de la Corte. Además, en la resolución (judicial) la Suprema lo vincula con una organización criminal cuando él no es procesado por eso; entonces es una suma de errores desproporcionales para llevar a la cárcel a una persona. Ojo, yo no digo que sea inocente o culpable, eso se verá en el estadio correspondiente.

¿Si Hurtado hubiese confesado qué le pedían algunos jueces y fiscales podría hoy estar en libertad?

Hurtado está preso por un requerimiento de una fiscalía de corrupción de funcionarios, lo que llama la atención es que el señor no es funcionario público.

Por eso le digo, si hubiese narrado qué hechos ilícitos le solicitaban hacer jueces y fiscales, ahorita mismo estaría entrevistando a ‘Chibolín’ aquí.

El problema es que tendría que reconocer que recibió 500 mil dólares, cómo prueba eso. Y que recibió 500 mil dólares (de Miu Lei) para la fiscal Peralta. Y que a su vez Peralta le dio al fiscal Sal y Rosas. No puede reconocer un hecho que no se ha dado, que solo está materializado en la declaración del señor Siucho.

¿La fiscal Peralta utilizó a Hurtado o Hurtado utilizó a la fiscal Peralta?

En este momento estamos en una etapa de investigación preliminar, nace por una noticia criminal que es el reportaje del señor Beto Ortiz. Luego pasamos a la investigación preparatoria, luego etapa intermedia, luego etapa de juzgamiento que ni siquiera hemos llegado. En este momento atribuir responsabilidad es muy prematuro.

Le estoy preguntando porque usted ha conversado con él.

Mi teoría del caso es que el ser amigo no es sinónimo de complicidad. No está acreditado de ninguna manera que Hurtado haya tenido una vinculación con la doctora Peralta para que interceda con el doctor Sal y Rosas. Además, del dicho del señor Siucho y de la noticia periodística ¿hay algo más? Considero que no.

Hay más declaraciones. Por ejemplo el odontólogo Manuel Posadas confirmó que tenía un canje con ‘Chibolín’ para atender a algunas personas que la producción le mandaba, entre ellas la fiscal Peralta. ¿Por qué ‘Chibolín’ tenía que recomendar a Peralta para que la atiendan?

El delito de corrupción de funcionarios se da cuando a cambio de un tercero el funcionario público realiza algo irregular. En ninguna de las declaraciones de Andrés Hurtado le han preguntado ¿el doctor Posadas ha hecho un canje para que le den un beneficio a usted? No ha habido esa pregunta. Hurtado ante un canje podía recomendar a cualquier persona para que atienda a un funcionario público. Ese no es el problema, salvo un cuestionamiento ético. Para determinar el delito o se demuestra con la coima, disfrazada como favor, pero ¿cuál es el favor, acaso la fiscal Peralta sacó un pronunciamiento a favor de un tercero?

Pongo esto sobre la mesa: Perú21 publicó que Alfredo Benavides, amigo de ‘Chibolín’, tuvo a su favor un archivo de caso dado por la fiscal Peralta. Un testimonio en Fiscalía señala que este archivo fue a pedido de Hurtado.

Pero lo que usted menciona nada tiene que ver con el caso de los Siucho. ¿El caso de los Siucho acredita debidamente que Hurtado esté preso? No. Si hay otros elementos, que se investigue. Pero el caso de los Siucho solamente fue una noticia periodística, un dicho.

Siucho ya lo ha confirmado en Fiscalía. ‘Chibolín’ se molestó porque en algún momento los Siucho lo ‘puenteaban’ e iban directo con Peralta.

El señor Siucho puede decir lo que considere pertinente, pero tiene que probarlo. A nivel nacional ha dicho: ‘yo me acogí a la confesión sincera’; ‘yo soy colaborador eficaz’. Quién hace esto, alguien que ha cometido un delito. ¿Qué elementos de convicción tenemos para soportar una declaración de una persona que ha reconocido delitos? ¿Por esa declaración vamos a llevar a la cárcel a una persona?

Bueno, los jueces que han visto el caso también han observado que hay peligro de fuga y obstaculización.

Lo que dicen los magistrados es que existirían graves elementos. No estaría acreditado el arraigo domiciliario. En la resolución me han puesto que no se encuentra probada la dependencia económica con una niña de cinco años que tiene Hurtado. Decir que no va a afectar al menor que Hurtado se vaya a la cárcel es equivocado.

TENGA EN CUENTA

-Josetty y Génnesis Hurtado. “Mis patrocinadas no están involucradas en un proceso por lavado de activos. Mis patrocinadas declaran el 16 de diciembre (en lavado de activos) como testigos. Hubo una primera notificación, pero yo pedí una reprogramación y suspensión porque en la notificación decía que Jossety Hurtado debía declarar por lavado de activos”.

-Declaración a distancia. “Si Fiscalía ha cumplido con precisar la pertinencia sí se llevará a cabo. No es necesario que estén en el Perú porque las audiencias son virtuales. La propia Fiscalía ha convocado de manera virtual”.

