El congresista de Perú Libre, Elías Varas, señaló que la denuncia en su contra, según la cual una de sus sobrinos realizaría actividades propias de un asesor sin estar contratado, es producto de la “desinformación” de cierto sector de la prensa.

En declaraciones a la prensa desde Chimbote, el legislador aseveró que su sobrino es “como su hijo” y que tiene derecho a recibirlo como a otros familiares. Además, denunció ser víctima de “seguimiento”.

“La desinformación trata de manchar la imagen de una persona que viene haciendo su trabajado, en política nada es coincidencia, el día 13 [de abril] he estado en la Comisión del proyecto Chinecas, salgo de la Comisión y una camionera color plata me empieza a hacer seguimiento toda la mañana, sabiendo que tengo una una unidad de prensa, que con toda tranquilidad debería sacar una cita”, refirió.

“Ese mismo día instalo algo para luchar contra la corrupción ahí salen a seguirme”, agregó. “Yo no tengo nada que ocultar, mis sobrino Jefferson es como mi hijo y el congresista tiene toda la libertad de ser visitado por sus hijos o por sus familiares”, dijo.

La denuncia

Según reveló un reportaje del programa Cuarto Poder, Jefferson Varas Seguín, sobrino del congresista Varas participó en actividades de carácter parlamentario junto a su tío, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo.

La investigación detalló que, el último 1 de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotos del encuentro entre al titular del sector, Diana Miloslavich y el congresista Elías Varas. Entre las imágenes se puede ver la presencia de Jefferson Varas, como si fuera un trabajador más del Parlamento.

En ese sentido, el registro de visitas detalló que el familiar del legislador ingresó a dicha reunión como si fuese parte de la comitiva oficial del Congreso.

Asimismo, un documento reveló que el parlamentario y su sobrino se registraron, el pasado 18 de enero, como miembros del Congreso en un encuentro en el que dialogaron con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Geiner Alvarado.

Elías Varas, al ser consultado sobre este tema, no tuvo la intención de desmentirlo y simplemente amenazó con denunciar a la periodista.

“No me haga reglaje. Esa no es la manera de investigar. Estoy cansado de esta prensa, hagan investigación (...) A mí no me interesa, transcriba, pues, porque yo le denuncio a usted y todo el programa mentiroso que tiene”, expresó.

