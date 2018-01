Elías Rodríguez: "No somos enemigos de este gobierno"

El secretario general del Apra, Elías Rodríguez, aseguró este miércoles que su partido no le ha declarado la guerra al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, como deslizó su colega Mauricio Mulder, pero sí cuestionó a los expulsados apristas Javier Barreda y Abel Salinas por aceptar integrar, sin consultar, el gabinete de Mercedes Aráoz.

Rodríguez explicó que su agrupación política había decidido no ser parte del equipo de gobierno pues cuestionan que Kuczynski haya "canjeado" el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori para salvarse de la vacancia impulsada desde el Parlamento.

"No somos cogobierno, la participación de Javier Barreda y Abel Salinas en las carteras de Trabajo y Salud se debe a una decisión estrictamente personal e individual", dijo en entrevista con el programa 'De 6 a 9'.

Sostuvo, además, que el mandatario debe aclarar aún sus vínculos con la Odebrecht, empresa que informó que contrató a la firma del jefe de Estado cuando este era ministro, durante la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006).

"No somos enemigos de este gobierno, no hay una guerra declarada como se puede señalar, lo que sí tenemos que hacer es auspiciar hechos correctos, y en este momento el gobierno no solo carece de liderazgo, sino que también tiene gruesos problemas con actos que tienen que ser deslindados, ante esta circunsntancia no podemos ser parte de este gobierno", argumentó.

Respecto a la expulsión de Barreda y Salinas dijo que si bien sus compañeros de partidos gozan de derechos "también tiene obligaciones que cumplir", que en este caso eran el de comunicar que tenían la propuesta de incorporarse al Consejo de Ministros.